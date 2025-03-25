Госдума ратифицировала соглашение между РФ и Белоруссией об автоперевозках

Госдума ратифицировала соглашение с правительством Белоруссии о международных автомобильных перевозках. Документ был подписан в августе 2023 года, в Госдуму правительство РФ внесло его в феврале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как говорится в пояснительной записке, ратификация потребовалась в связи с тем, что «соглашение содержит правила иные, чем предусмотренные законодательством РФ».

Согласно документу, перевозчикам больше не потребуется разрешение на осуществление международной автомобильной перевозки грузов с территории третьего государства или на территорию третьего государства. В соглашении также предусмотрено, что в рамках инвестпроектов могут осуществляться и каботажные автоперевозки грузов.

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.Согласно документу, страны обязуются поддерживать друг друга всеми согласованными и допустимыми международным правом способами в политической, военной и других сферах.