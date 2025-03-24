Беглов и Бельский простились с главой Приморского района Никоноровым

В Спасе на Каменке прошла церемония прощания с главой администрации Приморского района Алексеем Никоноровым. В храм утром 24 марта также пришли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с главой Приморского района Алексеем Никоноровым

Фото: Администрация Приморского района Церемония прощания с главой Приморского района Алексеем Никоноровым

Фото: Администрация Приморского района

В пресс-службе районной администрации поделились снимками с траурной церемонии. К ней присоединились родные, друзья и коллеги Никонорова. Главу Приморского района похоронят на Смоленском кладбище.

Алексей Никоноров скончался 22 марта. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, писал ранее «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева