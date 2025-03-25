Сборная России повторила счет

В своем втором мартовском товарищеском матче, как и в первом, против гренадцев, сборная России одержала легкую победу. Замбийскую команду она разгромила в Москве с тем же счетом — 5:0, что и предыдущего соперника, а три из пяти российских мячей записал в актив Максим Глушенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный вклад в разгром сборной Замбии внес форвард Максим Глушенков, забивший три мяча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Главный вклад в разгром сборной Замбии внес форвард Максим Глушенков, забивший три мяча

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первый российский гол в матче на стадионе «ВТБ Арена» созрел быстро. Но, несмотря на это, был, можно сказать, тщательно подготовлен. Несколько минут сборная России наседала исключительно через левый фланг, через Данила Кругового. Там все крутилось и вертелось, там бурлила жизнь. А на фланге противоположном скучал Илья Вахания. Ну и еще пара человек, у которых некоторое время было амплуа наблюдателей за происходящим.

И одна из таких атак, раскрученная из центральной зоны Антоном Миранчуком, вырулила к пасу Кругового. Пасу буквально из учебника — не вдоль лицевой, а чуть назад, туда, где неизбежно из-за рефлекторного отступления защитников образуется свободная зона. А в нее внедрился Максим Глушенков. Тренер российской команды Валерий Карпин по сравнению с предыдущим товарищеским матчем — тем, в котором она в прошлую среду разбила гренадцев со счетом 5:0,— перетряхнул всю основу. Но именно Глушенков, жарко признававшийся в любви к сборной, в ней остался. И забил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вратарь сборной Замбии Тостер Нсабата во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок сборной Замбии Клейтус Чама (слева) и игрок сборной России Илья Вахания (справа) Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Вратарь сборной Замбии Тостер Нсабата (слева) Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Вратарь сборной Замбии Тостер Нсабата во время матча Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок сборной Замбии Клейтус Чама (слева) и игрок сборной России Илья Вахания (справа) Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Вратарь сборной Замбии Тостер Нсабата (слева) Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото

Кто-то, разумеется, мог подумать, что получится, может, и поубедительнее, чем с Гренадой. Но сборная Замбии дальше показывала все-таки, что не зря стоит в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) чуть ли не на сто ступенек выше, чем предыдущий российский соперник. Иногда от ее игры веяло даже чем-то топовым, тем, к чему имел когда-то непосредственное отношение наставник замбийцев Авраам Грант, которому довелось возглавлять «Челси». Контроль мяча по крайней мере бывал неплох. Другое дело, что проклевывался в замбийцах этот класс лишь короткими отрезками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Игрок сборной Замбии Кингз Кангва (справа) и игрок сборной России Данил Круговой (в центре) Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Справа налево: игроки сборной Замбии Бенедикт Чепеши, Клейтус Чама и игрок сборной России Андрей Мостовой Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок сборной Замбии Гифт Мфанде Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Игрок сборной Замбии Кингз Кангва (справа) и игрок сборной России Данил Круговой (в центре) Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Справа налево: игроки сборной Замбии Бенедикт Чепеши, Клейтус Чама и игрок сборной России Андрей Мостовой Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Игрок сборной Замбии Гифт Мфанде Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото

Очередной был перед перерывом, уже после того, как из российской игры исчезла «скособоченность». Разыгрался и правый фланг с Ваханией. И основным событием отрезка была атака, которая грозила оборвать длиннющую «сухую» серию сборной России: семь встреч подряд она не пропускала голов. А тут передача Джозефа Сабобо на Кеннеди Мусонду была так хороша, что никто не успел ее накрыть. Вышла она, к несчастью замбийцев, чересчур резковатой: Мусонда до мяча не дотянулся.

А после этого выпада сборная России забила гол, как бы подчеркнувший тот факт, что она нашла идеальный баланс. Теперь Данил Круговой отдал слева не низом, а верхом, через голову слегка задевшего мяч макушкой замбийского защитника. А от правого края поля в этот момент набегал на навес Илья Вахания, вогнавший мяч в сетку. Геометрия комбинации оказалась исключительно изысканной.

Герои первого тайма вышли на передний план и в начале второго. Третий российский гол родился во владениях Вахании. Он отдал мяч справа Глушенкову, а тот продемонстрировал ловкость в обработке мяча — принимал, вроде бы отвернувшись от ворот, но одним касанием обеспечил себе возможность для удара. А вратарь Тостер Нсабата не прикрыл ближний угол.

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Максим Глушенков, который в «Зените» не слишком заметен, в этот день в любимой сборной был жутко горяч. Так горяч, что мысль о том, что хет-трик в такой игре ему подошел бы, не могла не закрасться в голову. Хет-трик состоялся благодаря тому, что замбийская оборона проявила поразительную, словно ей вообще запретили приближаться к соперникам, податливость, когда в ее штрафную вошел Андрей Мостовой. А Нсабата, кажется, чересчур поверил в то, что, очутившись в ее центре, Мостовой обязательно пробьет — напрашивающийся же вариант, лучше не придумаешь. А российский форвард бить не стал, вместо этого катнув мяч в сторону. А перед Глушенковым был уже пустой, как предвыборное обещание, угол.

Пятый российский мяч был заслугой вышедшего на замену Алексея Батракова. И — опять замбийских защитников, будто потерявших способность стоять на ногах и падавших, падавших в ноги Батракову без особой, как смотрелось со стороны, цели. Главное — упасть. Аврааму Гранту, человеку с неплохим вкусом, на такое наверняка смотреть было больно. Но хотя бы больше голов его вдруг ставшая абсолютно безликой команда не пропустила. Выступила не хуже Гренады.

Алексей Доспехов