Многодетные родители получили право на бесплатную юридическую помощь

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий возможность оказания бесплатной юридической помощи многодетным родителям. Речь идет о тех, у кого трое и более детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Изменения внесены в закон «О бесплатной юридической помощи в РФ». Право на получение бесплатной юридической помощи предусмотрено для многодетных родителей до достижения их старшим ребенком возраста 18 лет либо 23 лет при условии его обучения по очной форме. Также бесплатная юридическая поддержка положена истцам при рассмотрении дел оспаривания и установления материнства или отцовства. До сих пор лишь отдельные категории граждан могли рассчитывать на такую помощь, но только в виде устной или письменной консультации, ходатайства и других правовых документов, а представление их интересов в суде бесплатно не предусматривалось.

Сейчас получить бесплатную юридическую помощь могут в том числе инвалиды I и II групп, участники военной операции и члены их семей, ветераны Великой Отечественной войны, герои РФ и Советского Союза, дети-инвалиды, сироты, а также пострадавшие в результате ЧС и лица, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума.

В январе правительство анонсировало новые меры поддержки семей с детьми — от предоставления им новых ипотечных программ до скидок на легковые и авиаперевозки. Также власти усовершенствуют правила предоставления социального контракта, утвердив приоритет по нему за многодетными семьями, участниками СВО, а также их близкими родственниками.

Подробности — в материале «Ъ» «Пропагандой и рублем».