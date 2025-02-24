Власти сделают приоритетным соцконтракт для многодетных семей и участников СВО

Правительство России усовершенствует правила предоставления социального контракта, утвердив приоритет по нему за многодетными семьями, участниками СВО, а также их близкими родственниками. Кроме того, в сумме господдержки теперь не будет учитываться единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое получают нуждающиеся семьи. Соответствующие постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Внести поправку о пособии поручил правительству президент Владимир Путин в конце декабря 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Соцконтракты показали свою эффективность и востребованность, уточнил господин Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Поэтому, по словам главы правительства, на софинансирование расходов по их реализации регионам в течение шести лет направят около 100 млрд руб.

«По экспертным оценкам, это позволит дополнительно заключать в среднем около 118 тыс. социальных контрактов ежегодно. А значит, еще больше граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации, смогут при помощи государства пройти переобучение и найти новую работу, открыть собственный бизнес либо организовать личное подсобное хозяйство и тем самым улучшить свое материальное положение»,— уточнил господин Мишустин (цитата по сайту правительства).

Федеральное софинансирование соцконтрактов запущено в 2020 году. Тогда господдержку получили более 20 регионов, а на следующий год инициативу распространили во все российские регионы.