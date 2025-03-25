Умер содиректор Samsung Electronics

Компания Samsung Electronics сообщила сегодня о смерти своего вице-председателя совета директоров и содиректора Хан Чжон Хи. Ему было 63 года. Смерть произошла от сердечного приступа. Руководство Samsung Electronics перейдет ко второму содиректору Чон Ён Хёну, который был назначен на этот пост всего несколько дней назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SeongJoon Cho / Pool / Reuters Фото: SeongJoon Cho / Pool / Reuters

Как сообщает южнокорейское издание Korea JoongAng Daily, Хан Чжон Хи начал работать в Samsung Electronics в 1988 году и к 2017 году поднялся до поста главы подразделения Visual Display. В 2021 году его назначили вице-председателем совета директоров и главой подразделения Device eXperience, а в 2022 году он стал генеральным директором Samsung Electronics. Эксперты указывают на его ключевую роль в развитии бизнеса по производству телевизоров, благодаря чему компании удавалось на протяжении 19 лет удерживать 1-е место в мире на этом рынке. Издание сообщает, что у Хан Чжон Хи было прозвище Носорог за его амбициозное и решительное отношение к работе, регулярное участие в крупных международных конференциях и выставках, таких как CES, в медиамероприятиях, которых другие южнокорейские бизнесмены обычно сторонятся.

Алена Миклашевская