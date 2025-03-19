У Samsung появился второй генеральный директор

Samsung Electronics по итогам собрания акционеров назначила Чон Ён Хёна дополнительным генеральным директором компании. Об этом свидетельствуют данные южнокорейской Службы финансового надзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чон Ён Хён

Фото: AP Чон Ён Хён

Фото: AP

Господин Чон прежде возглавлял направление Device Solutions, ответственное за производство микрочипов. Он будет помогать руководить компанией Хан Чжон Хи, который курирует подразделение Digital Appliance, выпускающее бытовую технику и прочие электронные устройства.

С назначением господина Чона Samsung возвращается к исторической схеме управления с двумя генеральными директорами, каждый из которых является специалистом в отдельной сфере бизнеса компании.

Новый гендиректор уже пообещал, что Samsung будет работать над заключением крупных сделок на рынке, чтобы нагнать упущенное время и вернуть себе лидерство на рынке полупроводников. В октябре прошлого года господин Чон уже принес извинения как сотрудникам корпорации, так и инвесторам за неудовлетворительные финансовые результаты Samsung.

Кирилл Сарханянц