Участок компании «Эстмедикал» на Ставрополье вновь выставили на торги за 400 млн рублей

После неудачных торгов 18 марта, земельный участок и хозяйственные постройки, принадлежащие ООО «Эстмедикал», в селе Надежда Шпаковского района, вновь выставлены за всю ту же сумму 400,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая площадь участка 337 173 кв. м. В графе о целевом назначение поясняется, что на территории можно размещать производственные здания, технические базы и даже построить завод по выпуску лекарств.

Новый аукцион по продаже участка пройдет 27 апреля.

«Ъ-Кавказ» уже сообщал о, том что участок промзоны компании «Эстмедикал» на Ставрополье выставлен на торги за 400 млн рублей.

В июле 2022 года арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «Эстмедикал» банкротом. Инициатором банкротства компании стало ООО «ФармХимПром» из-за долга в сумме 11 млн руб.

Николай Аксенов