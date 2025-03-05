Участок промзоны компании «Эстмедикал» на Ставрополье продают за 400 млн рублей

Земельный участок и хозяйственные постройки, принадлежащие ООО «Эстмедикал», в селе Надежда Шпаковского района выставлены на торги за 400,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая площадь участка 337 173 кв. м. В графе о целевом назначение поясняется, что на территории можно размещать производственные здания, технические базы и даже построить завод по выпуску лекарств.

Аукцион по продаже участка пройдет 18 марта.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эстмедикал» зарегистрирован в Ставрополе в 2013 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля фармацевтической продукцией. Учредитель — Мариям Газикова. Убыток компании за 2022 год составил 124 млн руб.

В июле 2022 года арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «Эстмедикал» банкротом. Инициатором банкротства компании стало ООО «ФармХимПром» из-за долга в сумме 11 млн руб.

Николай Аксенов