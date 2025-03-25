Нижегородского промышленника обманули на 2,5 млн долларов с помощью дипфейков

Региональный бизнес-омбудсмен Павел Солодкий рассказал, что одного из нижегородских промышленников в прошлом году обманули, похитив у него $ 2,5 млн под видом сделки с партнером из КНР. Предприниматель ранее ездил в Китай, лично был знаком со своим контрагентом и поддерживал с ним связь по видео в мессенджерах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Получив льготный займ Фонда развития промышленности, нижегородец решил закупить в КНР импортное оборудование. Но «сделку» с ним провели неизвестные мошенники, подделав видеоизображение китайского партнера, его голос и реквизиты компании. Злоумышленники долго вели с промышленником дистанционные переговоры. После того, как он перечислил деньги по «сделке», они ссылались на трудности с поставкой оборудования из-за санкций, просили подождать и доплатить еще.

По словам бизнес-омбудсмена, на уровне рядовых исполнителей это преступление было раскрыто в Турции, где задержали людей, которые за пару дней обналичили и вывели похищенную у нижегородского предпринимателя сумму. В Нижнем Новгороде спустя восемь месяцев расследования уголовное дело по факту мошенничества на международном уровне было прекращено, добавил Павел Солодкий.

Иван Сергеев