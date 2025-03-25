Проведший более 47 лет в камере смертников японец получил рекордную компенсацию

Ивао Хакамада, который был ошибочно признан виновным в убийстве и провел более 47 лет в камере смертников, получил от властей рекордную для Японии денежную компенсацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eugene Hoshiko / AP Фото: Eugene Hoshiko / AP

Как сообщает The Mainichi, окружной суд Сидзуоки постановил выплатить 89-летнему Хакамаде более 217 млн иен ($1,44 млн). Это максимально возможный размер денежной компенсации, который мог быть выплачен в рамках японского законодательства.

Ивао Хакамада был приговорен к смертной казни в 1968 году за убийство семьи из четырех человек. Десятилетия его защита подавала апелляции. До 2014 года Хакамада содержался в камере смертников, после чего его освободили и начали повторное судебное разбирательство. В сентябре 2024 года суд постановил, что доказательства его вины были сфабрикованы, и признал Хакамаду невиновным.

История Ивао Хакамады, который 56 лет боролся за свободу,— в материале «В ожидании последнего нокаута».

Кирилл Сарханянц