В Уфе экс-сотрудник МВД не смог взыскать 1 млн рублей

Уфимский райсуд оставил без удовлетворения иск бывшего оперуполномоченного группы по борьбе с тяжкими и особо тяжкими преступлениями прошлых лет отдела уголовного розыска ОМВД РФ «Ленинский» по ЛНР. Ответчики — МВД РФ, ОМВД России «Ленинский», ОМВД России по Уфимскому району.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Экс-полицейский, в частности, просил, признать незаконным и отменить приказ о привлечении его к дисциплинарной ответственности, изменить причину увольнения на соглашение сторон, взыскать средний заработок в размере 939 тыс. руб. и 100 тыс. руб. компенсацию морального вреда, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, в октябре 2023 года он был назначен на должность, а в феврале 2024 года контракт с ним был расторгнут после того, как он девять дней не был на рабочем месте. Как указано в решении суда, о своем увольнении он сообщил начальнику по телефону, пояснив, что уехал домой,, на службу не выйдет, а рапорт на увольнение направил по почте.

Отказывая в иске, суд, в частности, установил, что бывший работодатель «предпринял исчерпывающие меры к истребованию у истца объяснения по факту выявленного дисциплинарного проступка».

Венера Хисамова