Под Новороссийском из-за горящей свалки превышены вредные вещества в воздухе

Из-за горящего полигона в Новороссийске в атмосферном воздухе превышены предельно допустимые концентрации (ПДК) в ДП Щелба и СНТ Дружба. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Управлением продолжается мониторинг атмосферного воздуха в точках отбора в зоне жилой застройки рядом с тлеющим полигоном. Ситуация находится на контроле краевого управления.

«Отмечается превышение ПДК по взвешенным веществам и оксиду углерода в пробах среднесуточных показателей в ДП Щелба и СНТ Дружба. В остальных точках отбора качество атмосферного воздуха соответствует нормативу»,— рассказала «Ъ-Новороссийск» руководитель пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Ирина Воронкова.

Ранее специалисты отмечали превышение в воздухе предельно допустимых концентраций в близлежащих населенных пунктах во время работ по локализации возгорания. Новороссийский филиал Центра гигиены и эпидемиологии сообщал о превышениях ПДК взвешенных веществ, углекислого газа и диоксида серы в поселке Убых, станице Натухаевская, селах Васильевка и Владимировка. Жителям советовали не покидать помещение без необходимости.

Алена Воробьева