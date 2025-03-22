Пожар на полигоне ТБО Новороссийска не могут потушить десять дней

Пожар на мусорном полигоне Новороссийска продолжается уже десятые сутки. Как сообщает региональный оперштаб, на данный момент площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. м. В тушении участвуют 86 человек и 36 единиц техники, отсыпано более 45 тыс. кубометров грунта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Возгорание началось в ночь на 13 марта, тогда огонь охватил территорию в 2,5 тыс. кв. м. Новороссийский филиал Центра гигиены и эпидемиологии сообщал о превышениях предельно допустимых концентраций взвешенных веществ, углекислого газа и диоксида серы в поселке Убых, селе Владимировка, станице Натухаевская и селе Васильевка. Мониторинг воздуха осуществляется ежедневно.

Полигон принадлежит компании «Терра-Н» и находится рядом с селом Борисовка. Он принимает отходы из Новороссийска и Геленджика, рассчитан на мощность 160 тыс. тонн в год. По данным Росприроднадзора, вместимость свалки была исчерпана еще в мае 2023 года, ведомство планировало ее закрыть. Местные власти решили провести рекультивацию объекта, работы начнутся в этом году.

Наталья Решетняк