Москалькова обратится в ООН в связи с гибелью российских журналистов в зоне СВО

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным и близким корреспондента «Известий» Александра Федорчака, оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Они погибли 24 марта во время обстрела в ЛНР. Госпожа Москалькова также заявила, что будет добиваться осуждения действий ВСУ со стороны международных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Обращаться омбудсмен намерена в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ, «Комитет защиты журналистов» и ЮНЕСКО.

«Гибель журналистов в результате атаки боевиков говорит о необходимости кардинального пересмотра международных механизмов защиты представителей СМИ в зоне боевых действий. Эти меры разработаны десятки лет назад и не отвечают нынешним реалиям и закрепленному в международных документах праву на свободу слова»,— написала госпожа Москалькова в Telegram-канале. Она также пожелала скорейшего выздоровления корреспонденту ТАСС Михаилу Скуратову. Он получил осколочные ранения при обстреле на территории Курской области.

24 марта при обстреле Кременского муниципального округа в ЛНР, помимо трех журналистов, погибли трое мирных жителей. Ранения получил корреспондент «Звезды» Никита Гольдин и 14-летний подросток. Михаил Скуратов получил осколочные ранения голени и плеча в Суджанском районе Курской области.

Полина Мотызлевская