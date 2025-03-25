Зарплаты врачей на Кубани планируют повысить на 16% в 2025 году

В Краснодарском крае в 2025 году планируется повышение заработных плат врачей государственных бюджетных медицинских учреждений на 16%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Доход среднего медицинского персонала увеличится на 8%. В ведомстве отметили, что индексация зарплат проводится ежегодно в рамках мер поддержки специалистов. Точные суммы предстоящего повышения не раскрываются.

В декабре прошлого года вице-губернатор Кубани Анна Минькова, подводя итоги года в социальной сфере, сообщила, что средняя зарплата медиков в крае составляет 96 тыс. руб. В 2025 году доход специалистов планировали увеличить примерно на 20 тыс. руб. Замглавы региона также подчеркнула, что сумма в 115 тыс. руб. является усредненной и может варьироваться в зависимости от места работы и квалификации врача.

Согласно сервису hh.ru, самыми высокооплачиваемыми медицинскими специалистами в регионе остаются стоматологи. Хирургам-имплантологам в Краснодаре предлагают от 300 до 700 тыс. руб. до вычета налогов, а в Новороссийске — от 300 до 750 тыс. руб. на руки.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в медицинских учреждениях Краснодарского края наблюдается дефицит специалистов по десяти ключевым направлениям. Среди наиболее востребованных профессий — анестезиологи-реаниматологи, сотрудники скорой помощи, кардиологи, педиатры и рентгенологи. Также требуются терапевты, травматологи-ортопеды, хирурги и специалисты по ультразвуковой и функциональной диагностике.

Нурий Бзасежев