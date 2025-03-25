Кубанского регоператора «Чистая станица» признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Чистая станица» банкротом и ввел конкурсное производство до 22 августа 2025 года. Конкурсным управляющим должника назначили Руслана Хагундокова.

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С соответствующим исковым заявлением в суд обратилось ООО «СтройДизайн». Основанием указано наличие просроченной свыше трех месяцев задолженности в размере 200 тыс. руб. Основу долга составляют обязательства по договору транспортировки ТКО.

ООО «Чистая станица» являлось регоператором по обращению с ТКО Староминской зоны, куда входят Ейский, Каневской, Староминский, Щербиновский, Ленинградский и Кущевский районы. С лета 2023 года от жителей и властей муниципалитетов стали поступать многочисленные жалобы на несвоевременный вывоз ТКО, что приводило к постоянному захламлению площадок для сбора отходов. К весне 2024 года проблема обострилась.

В 2023 году министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края лишило ООО «Чистая станица» статуса регионального оператора по Староминской зоне, однако Арбитражный суд Кубани признал приказ незаконным. Следом МинТЭК и ЖКХ региона обратилось в кубанский арбитраж с иском о расторжении соглашения по обращению с отходами с региональным оператором Староминской зоны ООО «Чистая станица». Судебный процесс не окончен.

В начале сентября 2024 года в соцсетях регоператора было опубликовано сообщение о закрытии офиса в станице Ленинградской.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром общества является Илья Ильин, директор — Татьяна Бизяева. Также господин Ильин руководит ООО «Рециклинговая компания», которое является регоператором по обращению с ТКО двух технологических зон Красноярского края. Чистая прибыль общества в 2023 году составила 50 млн руб.

Наталья Решетняк