Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 25 марта

13:01. За сутки ВСУ лишились в Курской области свыше 260 солдат. Об этом сообщили в Минобороны.

12:57. Подразделения группировки войск «Север» за последние сутки отразили три контратаки вооруженных сил Украины на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

12:55. Практически в половине случаев заявки на участие в кадровой программе для участников СВО «Герои земли Воронежской» подали молодые люди в возрасте до 35 лет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

12:52. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

12:50. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

11:10. Расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» поразили живую силу, бронированную технику и беспилотные летательные аппараты ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.

10:38. В Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области отбой ракетной опасности — РСЧС.

10:29. Отбой ракетной опасности в Курской области — МЧС.

10:21. Ракетная опасность объявлена в Курской области — МЧС.

10:16. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

10:09. В Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области ракетная опасность — РСЧС.

10:08. Ракетная опасность объявлена в Курской области — оперштаб.

9:23. Белгородские власти вчера начали формировать «большой объем» продуктовых наборов для вынужденных переселенцев. Более 1 тыс. наборов раздали по муниципалитетам. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:02. «За прошедшую ночь обстановка в Краснояружском районе существенно не изменилась. Сейчас обзвонил всех руководителей силовых структур, доложили о том, как прошла ночь: напряженно, но без изменений ни в лучшую, ни в худшую сторону. Военные занимаются выполнением боевых задач, ждем от них позитивных новостей о том, что противник отодвинут и мы можем возвращаться в родные села. Как только эта информация к нам поступит, сразу будем доводить ее до жителей»,— сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в утреннем обращении.