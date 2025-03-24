Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 24 марта

00:10. С 22:20 до 23:10 23 марта дежурные средства ПВО сбили над Россией 28 беспилотников, в том числе шесть над Воронежской областью и четыре над Белгородской.

00:03. Дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили в одном из районов Воронежской области более пяти беспилотников. Пострадавших и разрушений, предварительно, нет. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.