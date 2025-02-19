Продажи ювелирных украшений в Петербурге в 2024 году выросли на 32%

По итогам 2024 года продажи ювелирных украшений в Петербурге выросли сразу на 32%, а средний чек увеличился на 26% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 10 305 рублей. К такому выводу по итогам собственного исследования пришли специалисты аналитического центра ювелирного бренда Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в компании «Ъ-СПб», в топ-5 самых покупаемых изделий в Петербурге в прошлом году вошли серебряные серьги-пусеты с фианитами, подвеска из красного золота и серебряная брошь в виде птицы. Также в список предпочтений попали мужские украшения: зажим для галстука и серебряные запонки, украшенные черной эмалью и фианитами.

Неизменными лидерами среди украшений в 2024 году остались серьги (+8% год к году), кольца (+8%) и цепи (+12%), а самый высокий прирост был у браслетов — +25%. Среди вставок чаще стали покупать фианиты (+12% год к году), бриллианты (+10%) и другие драгоценные камни (+14%), а среди металлов — золоченое серебро (+70%), белое золото (+11%) и серебро (+9%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что продажи ювелирных украшений в Петербурге в преддверии 14 февраля выросли на 35%.

Андрей Цедрик