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В Новокузнецке объявили экстраординарную ситуацию из-за бродячих собак

Правительство Кемеровской области ввело в Новокузнецке режим экстраординарной ситуации в области обращения с безнадзорными животными. Соответствующее распоряжение подписано 25 марта.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В документе указывается, что такое решение принято на основании представления областного управления ветеринарии. Режим введен на срок до трех месяцев. В октябре 2024 года законодательное собрание Кемеровской области приняло закон, допускающий усыпление безнадзорных животных.

Как писал «Ъ», в январе этого года экстраординарную ситуацию в области обращения с животными без владельцев объявили в Кызыле.

Валерий Лавский

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