В Новокузнецке объявили экстраординарную ситуацию из-за бродячих собак

Правительство Кемеровской области ввело в Новокузнецке режим экстраординарной ситуации в области обращения с безнадзорными животными. Соответствующее распоряжение подписано 25 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В документе указывается, что такое решение принято на основании представления областного управления ветеринарии. Режим введен на срок до трех месяцев. В октябре 2024 года законодательное собрание Кемеровской области приняло закон, допускающий усыпление безнадзорных животных.

Как писал «Ъ», в январе этого года экстраординарную ситуацию в области обращения с животными без владельцев объявили в Кызыле.

Валерий Лавский