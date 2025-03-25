В Новокузнецке объявили экстраординарную ситуацию из-за бродячих собак
Правительство Кемеровской области ввело в Новокузнецке режим экстраординарной ситуации в области обращения с безнадзорными животными. Соответствующее распоряжение подписано 25 марта.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
В документе указывается, что такое решение принято на основании представления областного управления ветеринарии. Режим введен на срок до трех месяцев. В октябре 2024 года законодательное собрание Кемеровской области приняло закон, допускающий усыпление безнадзорных животных.
Как писал «Ъ», в январе этого года экстраординарную ситуацию в области обращения с животными без владельцев объявили в Кызыле.