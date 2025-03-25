Получившего «Оскар» режиссера-документалиста избили на Западном берегу реки Иордан

В деревне Сусия на Западном берегу реки Иордан примерно 20 израильских поселенцев, как сообщает AP, совершили нападение на палестинцев. Трех палестинцев, в том числе режиссера документального фильма «Другой земли нет» Хамдана Баллала, доставили в медчасть на расположенной неподалеку военной базе.

Армия обороны Израиля сообщила, что ночью 25 марта произошла стычка между палестинцами и израильтянами, во время которого те и другие кидали камни. «Мы вернулись с церемонии вручения "Оскара", и с тех пор на нас каждый день нападают»,— рассказал Адра Базель, знакомый палестинского режиссера.

Картина «Другой земли нет» получила в этом году «Оскар» за лучший документальный фильм. В ленте рассказывается о борьбе жителей района Масафер-Ятта: они хотели остановить армию Израиля от сноса их деревни. «Возможно, это их месть нам за то, что мы сняли этот фильм. Это похоже на наказание»,— добавил господин Базель.