Задержан замгендиректора Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко

По делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК) задержан заместитель генерального директора Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко-младший, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

В рамках расследования дела, добавил собеседник агентства, в кабинетах господина Захарченко и «некоторых руководителей коллектива» прошли обыски. Источник «РИА Новости» в силовых структурах уточнил, что оперативные мероприятия проведены в кабинетах заместителя финансового отдела, начальника концертного отдела и главного хормейстера.

Кубанский казачий хор ведет историю с 1811 года, это старейший национальный казачий коллектив России. Виктор Захарченко — первый заместитель гендиректора хора, внук художественного руководителя коллектива Виктора Захарченко-старшего. Официально информация о задержании господина Захарченко-младшего не подтверждена.