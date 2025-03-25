Глава Пентагона отверг отправку военных планов в чате Signal

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что никто в администрации президента США Дональда Трампа «не отправлял текстовые сообщения с планами войны» в мессенджере Signal. Господин Хегсет назвал главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга, который рассказал про обсуждение высокопоставленными лицами США в Signal готовящихся ударов по хуситам, «лживым и крайне дискредитированным так называемым журналистом», передает CNN.

«Никто не отправлял текстовые сообщения с планами войны, и это все, что я могу сказать по этому поводу»,— заявил Пит Хегсет журналистам, когда его спросили про публикацию The Atlantic. Два источник CNN сообщили, что Дональд Трамп ранее был проинформирован про публикацию The Atlantic, и во время брифинга президент США выразил презрение к Джеффри Голдбергу.

24 марта главред The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, в котором рассказал, что 11 марта пользователь мессенджера Signal по имени Майкл Уолц добавил его в чат под названием «Houthi PC small group» («Хуститы ПК малая группа»). В этом чате пользователь по имени Пит Хегсет, как пишет господин Голдберг, опубликовал данные «о предстоящих ударах по Йемену, включая информацию о целях, оружии, которое США будут развертывать, и последовательности атак».

Изначально Джеффри Голдберг полагал, что вся эта переписка — обман, но затем выяснилось, что обозначенное в ней время ударов США по Йемену совпало с реальным положением дел, а последующие запросы в пресс-службы ведомств, представители которых участвовали в беседе, не опровергли факта ее существования. Майкл Уолц — советник президента США по национальной безопасности, — полагает Джеффри Голдберг, добавил его в чат по ошибке. В малую группу по хуситам («Houthi PC small group») в Signal, как сообщил господин Голдберг, в итоге были включены представители ведомств США, в компетенцию которых входят вопросы национальной безопасности.