Парные упражнения

Компания «Донатор», год назад открывшая банный комплекс в Калуге, планирует вложить 500 млн руб. в строительство аналогичного объекта в Липецке. Он может расположиться в Молодежном парке на территории, где находится незавершенное строительство спорткомплекса «Катящиеся камни». Эксперты отмечают, что окупаемость проекта будет зависеть от «уровня сервиса» и «экономической ситуации» у потенциальных посетителей на момент открытия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Концепцию банного комплекса «Липецкие термы» вчера представили главе региона Игорю Артамонову и мэру областного центра Евгении Уваркиной. Как сообщила генеральный директор ООО «Компания Донатор» Елена Глобина, в проекте планируются водные аттракционы, джакузи, детская зона, комплекс из 15 бань и саун различных видов и комплектаций, четыре бассейна, в том числе три круглогодичных, кабинеты «релакса и массажа», кафе.

Пропускная способность посетителей в будни, как ожидается, составит 1,2 тыс. человек, в выходные — 2,5 тыс. Власти рассчитывают на создание более 100 рабочих мест. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется до конца 2026 года. Инвестиции в объект оцениваются в 500 млн руб. Строительство планируется вести в Молодежном парке Липецка. По данным источников „Ъ“, там на сегодня свободна территория вокруг площадки незавершенного крупного спортивного комплекса «Катящиеся камни», в том числе на фундаментах двух недостроенных зданий.

Господин Артамонов на встрече с инициаторами проекта отметил, что аналогичных концепций в регионе «пока нет». «Надеюсь, понравится и липчанам, и гостям города. Инвестор хорошо себя зарекомендовал — уже построил такой комплекс в Калуге. Рассчитываем, что так же хорошо выполнит свои обязательства и в Липецке»,— отметил губернатор. Он вместе с Евгенией Уваркиной подписал с госпожой Глобиной «соглашение о строительстве», сообщила пресс-служба облправительства.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Компания Донатор» зарегистрировано в Калужской области в октябре 1999 года для оптовой неспециализированной торговли. Уставный капитал — 50,5 тыс. руб. Финансовые показатели не раскрываются. Гендиректором является Елена Глобина, которая также управляет занимающимся управлением недвижимостью калужским ООО «Терра-Д». Единственный владелец — Глеб Белов. Ему принадлежит «Терра-Д», местные управляющие компании «Аметист», «Аметист+» и «Грейт», а также занимающееся оптовой торговлей чистящими средствами ООО «Вектор групп».

В декабре 2021 года компания «Донатор» открыла банный комплекс в Калуге. «Калужские термы» расположились в уже существующем здании заброшенного НИИ материалов электронной техники. Объем вложений в проект не раскрывался.

Заявленный объем инвестиций может оказаться недостаточным для возведения комплекса в формате отдельно стоящего здания, предполагает Виталий Курбатов, директор по развитию ООО «Термы», планирующего строительство под Воронежем акватермального комплекса за 9 млрд руб. «Можно предположить, что инвестор будет договариваться об участии региональных властей в создании коммуникаций за счет бюджета,— пояснил эксперт.— Непосредственно для оборудования терм этой суммы должно хватить, поскольку представленное на рынке оборудование от китайских и европейских производителей сегодня может несколько отличаться в цене. Понятно, что речь при этом идет о совсем бюджетном сегменте. Фактически те же общественные городские бани, только с более высоким уровнем сервиса».

Господин Курбатов считает, что инвестиции «Липецких терм» могут окупиться с учетом планируемого запуска в 2026 году, когда «экономическая ситуация уже должна выровняться»: «Схожие по аудитории термы в Ижевске окупились за два года, но там они открылись в готовом ТЦ, а не строились с нуля». «Понятно, что проект на 80% ориентирован именно на жителей Липецка и региона. При достаточно низком чеке формат будет актуальным и закроет свободную в городе нишу качественных бань. Но вряд ли он окажет серьезное влияние на рост туристического потока. В связи с этим мы не рассматриваем липецкий проект как конкурента. Напротив, его гости после нескольких посещений могут заинтересоваться посещением более крупных терм в соседнем городе»,— заключил эксперт.

Директор воронежской компании Big Event и ООО «Спорткомплекс “Белый колодец”» Сергей Слабунов, напротив, отмечает, что инвесторы липецкого проекта выбрали «реальный объем вложений, который обеспечит понятную окупаемость». «Аналогичный банный комплекс в Калуге уже показал себя состоявшимся, почему бы его не тиражировать. Он одновременно эксплуатирует позитивный для русского человека образ бани и смешивает его с аквапарком семейной концепции. Такой простой формат может даже в будние дни приносить прогнозируемый трафик и уровень дополнительных продаж,— полагает господин Слабунов.— Как минимум для одного такого проекта спроса на липецком рынке хватит при условии, что владельцы все нормально организуют с точки зрения сервиса и качества услуг».

Сергей Калашников