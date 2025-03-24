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«Мастер и Маргарита» получил главный приз кинопремии «Ника»

Фильм «Мастер и Маргарита» победил в номинации «Лучший игровой фильм» кинопремии «Ника», передает ТАСС. Фильм режиссера Михаила Локшина вышел в 2024 году. На главный приз премии также претендовали фильмы «Воздух», «Кончится лето», «Снег в моем дворе» и «Смотри на меня!».

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, исполнившие главные роли в фильме «Мастер и Маргарита», на кинопремии «Ника»

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, исполнившие главные роли в фильме «Мастер и Маргарита», на кинопремии «Ника»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, исполнившие главные роли в фильме «Мастер и Маргарита», на кинопремии «Ника»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Также премию «Ника» получили:

  • В номинации «Лучшая актриса» — Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»);
  • В номинации «Лучший актер» — Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита») и Юра Борисов («Кончится лето»);
  • В номинации «Лучший режиссер» — Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»).

Народная артистка России Евгения Добровольская была посмертно награждена премией «Ника» в категории «Лучшая женская роль второго плана» за роль в комедии «Хуже всех». В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» посмертно награжден заслуженный артист РФ Роман Мадянов за роль в фильме «Любовь Советского Союза». Народному артисту России Александру Зацепину вручили премию в номинации «Честь и достоинство».

«Мастер и Маргарита» — экранизация одноименного романа Михаила Булгакова. Роль Воланда исполнил немецкий актер Аугуст Диль. Бюджет фильма составил 1,2 млрд руб.

Национальную премию «Ника» вручает Российская академия кинематографических искусств. Первая церемония награждения прошла в 1988 году. В 2024-м премию получили фильм «Праведник» и его режиссер Сергей Урсуляк, а также актер Александр Яценко, актрисы Юлия Снигирь и Юлия Пересильд.

Подробнее о «Мастере и Маргарите» — в материале «Ъ» «Рукописи не поблагодарят».

Фотогалерея

Вручение кинопремии «Ника»

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Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Композиторы Александр Зацепин (справа) и Максим Дунаевский

Композиторы Александр Зацепин (справа) и Максим Дунаевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссеры Андрей Кончаловский (справа) и Юлий Гусман

Режиссеры Андрей Кончаловский (справа) и Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Юрий Борисов

Актер Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Андрей Кончаловский (слева) и создатель и глава компании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов (второй слева)

Режиссер Андрей Кончаловский (слева) и создатель и глава компании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Юлий Гусман

Режиссер Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Андрей Кончаловский

Режиссер Андрей Кончаловский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Анна Пересильд (слева)

Актриса Анна Пересильд (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Евгений Цыганов (справа) и Юрий Борисов

Актеры Евгений Цыганов (справа) и Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит (слева) и глава Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов

Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит (слева) и глава Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художник по костюмам Ульяна Полянская (слева)

Художник по костюмам Ульяна Полянская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев (в центре) и режиссер Владимир Хотиненко

Ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев (в центре) и режиссер Владимир Хотиненко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (в центре) и режиссер Анна Матисон

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (в центре) и режиссер Анна Матисон

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Юлия Снигирь (вторая справа) и Евгений Цыганов на церемонии

Актеры Юлия Снигирь (вторая справа) и Евгений Цыганов на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Монтажер, актер, продюсер Иван Лебедев

Монтажер, актер, продюсер Иван Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оператор Максим Жуков (справа)

Оператор Максим Жуков (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Композиторы Александр Зацепин (справа) и Максим Дунаевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссеры Андрей Кончаловский (справа) и Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Андрей Кончаловский (слева) и создатель и глава компании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Андрей Кончаловский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Анна Пересильд (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Евгений Цыганов (справа) и Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит (слева) и глава Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художник по костюмам Ульяна Полянская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев (в центре) и режиссер Владимир Хотиненко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (в центре) и режиссер Анна Матисон

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Юлия Снигирь (вторая справа) и Евгений Цыганов на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Монтажер, актер, продюсер Иван Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оператор Максим Жуков (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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