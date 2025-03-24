«Мастер и Маргарита» получил главный приз кинопремии «Ника»

Фильм «Мастер и Маргарита» победил в номинации «Лучший игровой фильм» кинопремии «Ника», передает ТАСС. Фильм режиссера Михаила Локшина вышел в 2024 году. На главный приз премии также претендовали фильмы «Воздух», «Кончится лето», «Снег в моем дворе» и «Смотри на меня!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, исполнившие главные роли в фильме «Мастер и Маргарита», на кинопремии «Ника»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, исполнившие главные роли в фильме «Мастер и Маргарита», на кинопремии «Ника»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Также премию «Ника» получили:

В номинации «Лучшая актриса» — Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»);

В номинации «Лучший актер» — Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита») и Юра Борисов («Кончится лето»);

В номинации «Лучший режиссер» — Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»).

Народная артистка России Евгения Добровольская была посмертно награждена премией «Ника» в категории «Лучшая женская роль второго плана» за роль в комедии «Хуже всех». В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» посмертно награжден заслуженный артист РФ Роман Мадянов за роль в фильме «Любовь Советского Союза». Народному артисту России Александру Зацепину вручили премию в номинации «Честь и достоинство».

«Мастер и Маргарита» — экранизация одноименного романа Михаила Булгакова. Роль Воланда исполнил немецкий актер Аугуст Диль. Бюджет фильма составил 1,2 млрд руб.

Национальную премию «Ника» вручает Российская академия кинематографических искусств. Первая церемония награждения прошла в 1988 году. В 2024-м премию получили фильм «Праведник» и его режиссер Сергей Урсуляк, а также актер Александр Яценко, актрисы Юлия Снигирь и Юлия Пересильд.

Подробнее о «Мастере и Маргарите» — в материале «Ъ» «Рукописи не поблагодарят».