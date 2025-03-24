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Композитора Зацепина наградили премией «Ника» в номинации «Честь и достоинство»

Народному артисту России Александру Зацепину вручили премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство». Награду композитору вручал народный артист России Максим Дунаевский.

Максим Дунаевский и Александр Зацепин

Максим Дунаевский и Александр Зацепин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Максим Дунаевский и Александр Зацепин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это очень приятно получить. Правда, мне сейчас 99, не хватает еще одного года. Хорошие цифры, но если перевернуть, было бы лучше»,— сказал господин Зацепин на награждении (цитата по ТАСС). Номинантов на эту премию нет. Она вручается решением Российской академии кинематографических искусств.

В начале марта президент России Владимир Путин присвоил господину Зацепину звание Героя Труда РФ. 99-летний композитор писал песни для многих исполнителей, создавал музыкальное сопровождение к фильмам и спектаклям, сочинял романсы и инструментальные произведения.

Он много работал с режиссером Леонидом Гайдаем («Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и др.), его произведения можно услышать в мультфильмах «Фильм, фильм, фильм», «Ну, погоди!» и «Тайна третьей планеты», в картинах «Капитан Немо», «За спичками», «Остров погибших кораблей» и многих других. В 1997 году музыкант был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, в 2003 году — народного артиста РФ.

Фотогалерея

Вручение кинопремии «Ника»

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Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Композиторы Александр Зацепин (справа) и Максим Дунаевский

Композиторы Александр Зацепин (справа) и Максим Дунаевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссеры Андрей Кончаловский (справа) и Юлий Гусман

Режиссеры Андрей Кончаловский (справа) и Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Юрий Борисов

Актер Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Андрей Кончаловский (слева) и создатель и глава компании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов (второй слева)

Режиссер Андрей Кончаловский (слева) и создатель и глава компании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Юлий Гусман

Режиссер Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Андрей Кончаловский

Режиссер Андрей Кончаловский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Анна Пересильд (слева)

Актриса Анна Пересильд (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Евгений Цыганов (справа) и Юрий Борисов

Актеры Евгений Цыганов (справа) и Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит (слева) и глава Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов

Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит (слева) и глава Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художник по костюмам Ульяна Полянская (слева)

Художник по костюмам Ульяна Полянская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев (в центре) и режиссер Владимир Хотиненко

Ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев (в центре) и режиссер Владимир Хотиненко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (в центре) и режиссер Анна Матисон

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (в центре) и режиссер Анна Матисон

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Юлия Снигирь (вторая справа) и Евгений Цыганов на церемонии

Актеры Юлия Снигирь (вторая справа) и Евгений Цыганов на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Монтажер, актер, продюсер Иван Лебедев

Монтажер, актер, продюсер Иван Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оператор Максим Жуков (справа)

Оператор Максим Жуков (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Актеры Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Композиторы Александр Зацепин (справа) и Максим Дунаевский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссеры Андрей Кончаловский (справа) и Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Андрей Кончаловский (слева) и создатель и глава компании «ПРОФИТ» Игорь Толстунов (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Юлий Гусман

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер Андрей Кончаловский

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актриса Анна Пересильд (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Евгений Цыганов (справа) и Юрий Борисов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Режиссер-мультипликатор Константин Бронзит (слева) и глава Кинокомпании СТВ Сергей Сельянов

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Художник по костюмам Ульяна Полянская (слева)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) Владимир Малышев (в центре) и режиссер Владимир Хотиненко

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актер, художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков (в центре) и режиссер Анна Матисон

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Актеры Юлия Снигирь (вторая справа) и Евгений Цыганов на церемонии

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Монтажер, актер, продюсер Иван Лебедев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Оператор Максим Жуков (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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