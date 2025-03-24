Композитора Зацепина наградили премией «Ника» в номинации «Честь и достоинство»

Народному артисту России Александру Зацепину вручили премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство». Награду композитору вручал народный артист России Максим Дунаевский.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Максим Дунаевский и Александр Зацепин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это очень приятно получить. Правда, мне сейчас 99, не хватает еще одного года. Хорошие цифры, но если перевернуть, было бы лучше»,— сказал господин Зацепин на награждении (цитата по ТАСС). Номинантов на эту премию нет. Она вручается решением Российской академии кинематографических искусств.

В начале марта президент России Владимир Путин присвоил господину Зацепину звание Героя Труда РФ. 99-летний композитор писал песни для многих исполнителей, создавал музыкальное сопровождение к фильмам и спектаклям, сочинял романсы и инструментальные произведения.

Он много работал с режиссером Леонидом Гайдаем («Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука» и др.), его произведения можно услышать в мультфильмах «Фильм, фильм, фильм», «Ну, погоди!» и «Тайна третьей планеты», в картинах «Капитан Немо», «За спичками», «Остров погибших кораблей» и многих других. В 1997 году музыкант был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России, в 2003 году — народного артиста РФ.