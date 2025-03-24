Аудиторы посчитали эффективность

Контрольно-счетная палата Нижегородской области отчиталась о выборочной проверке расходования бюджетных средств в 2024 году. Аудиторы проверили расходы бюджета на сумму 39 млрд руб. общая сумма финансовых нарушений составила почти миллиард рублей. При этом фактов нецелевого использования оказалось менее 1% от объема нарушений, а возмещению в бюджет подлежало 58 млн руб., которые частично уже возвращены. В КСП также отметили, что речка Борзовка в Нижнем Новгороде после расчистки, на которую были выделены бюджетные деньги, вновь оказалась загрязнена канализационными стоками, что ставит под сомнение эффективность потраченных средств. Кроме того, в 2025 году КСП намерена подключиться к проверке эффективности расходов по проекту «Оздоровление Волги», который вызвал много критики в Госдуме.

Председатель контрольно-счетной палаты Нижегородской области Елена Букарева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Бюджетный комитет заксобрания заслушал отчет председателя КСП Нижегородской области Елены Букаревой о работе в 2024 году. За прошлый год аудиторы проверили в общей сложности 39,7 млрд руб. расходов областного бюджета (на семь миллиардов больше, чем годом ранее). В этом объеме проверенных средств финансовые нарушения составили почти 990 млн руб. Однако большая их часть (свыше 620 млн) касалась искажения данных об имуществе и обязательств на балансовых и забалансовых счетах.

«Имелись расхождения по стоимости земельных участков с данными Росреестра. В разных формах реестра была указана разная стоимость земли»,— отметила Елена Букарева.

Объем средств с признаками нецелевого использования составил всего 892 тыс руб. — менее 1% от всей суммы нарушений и на 200 тыс. меньше, чем в 2023 году, отметила Елена Букарева. Например, за счет средств, предназначенных на социально-значимые мероприятия, премировались формально не имевшие отношения к их организации, или же госучреждения и колледжи тратили образовательную субсидию на другие цели, например — на закупку бензина.

Кроме того, КСП выявила 69 нарушений, связанных с неэффективным расходованием бюджетных средств на общую сумму 56,4 млн руб. Так, более года в регионе не использовались стационарные посты контроля за загрязнением атмосферного воздуха, на закупку которых было потрачено 41 млн руб. Еще 4,7 млн руб. из областного бюджета неэффективно потрачены на оплату парковки для служебных машин, которая не использовалась. В неэффективные расходы сотрудники КСП внесли простой двух подъемников для инвалидов на надземных переходах, избыточные траты на обслуживание камер видеофиксации, плату за обучение 14 молодых специалистов, которые не стали отрабатывать положенный срок на предприятиях Павловского и Ковернинского районов.

Елена Букарева подчеркнула, что 89% выявленных финансовых нарушений были устранены еще до составления годового отчета КСП. В результате претензионно-исковой работы в бюджет уже удалось вернуть около 29 млн руб.

Депутатов бюджетного комитета больше всего заинтересовали выводы по эффективности очистки русла реки Борзовка в Ленинском районе. В 2022–2023 годах на очистку речки и благоустройство ее берегов был потрачен 161 млн руб. В июле прошлого года, после контрольного осмотра речки, аудиторы увидели, что вода в Борзовке снова грязная, с маслянистой пленкой и запахом канализации. По мнению председателя КСП, эффективность понесенных расходов в этом случае утрачивается. «Где-то из цистерн в Борзовку несанкционированно сливают канализационные воды, собираемые в частном секторе. С нами в плотном контакте работала природоохранная прокуратура, которая устанавливает виновных», — рассказала госпожа Букарева.

Председатель комитета по экологии Владислав Атмахов подтвердил, что проблема «черных ассенизаторов», незаконно сливающих жидкие бытовые отходы, пока не решена. По словам депутата, во многом это связано тем, что легальных точек для слива отходов в Нижнем Новгороде всего две и тарифы на прием стоков у населения довольно высокие.

Однако городская администрация уже договорилась с потенциальным инвестором — до конца этого года есть планы организовать 10 станций по приему сточных вод, рассказал Владислав Атмахов.

Депутаты комитета приняли отчет КСП к сведению — его рекомендовано одобрить на пленарном заседании заксобрания. Согласно отчету, аудиторы также предварительно проанализировали строительство в регионе очистных сооружений по федеральному проекту «Оздоровление Волги». По ряду объектов, которые не достигли ожидаемых показателей очистки стоков, Нижегородская область была жестко раскритикована на заседаниях комитета Госдумы по экологии.

По обращению Счетной палаты РФ в региональной КСП решили провести в этом году совместный аудит реализации проекта «Оздоровление Волги» в 2019–2024 годах.

Иван Сергеев