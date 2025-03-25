Подсчитывая годовую убыль

В 2024 году во всех областях Черноземья зафиксировано сокращение населения, следует из данных Росстата. Наиболее заметно численность жителей снизилась в Белгородской и Воронежской областях. Тренд наблюдается как минимум третий год подряд. Эксперт считает, что на тенденцию повлиял рекордный спад рождаемости на фоне превышающей ее смертности в макрорегионе, и прогнозирует «демографическое дно» через три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2024 году во всех регионах Черноземья сократилось население. Это следует из данных региональных отделений Росстата. Больше всего тенденция заметна в Белгородской области, где численность населения уменьшилась на 19,6 тыс. человек, с 1,5 до 1,481 млн жителей. При этом городское население сократилось на 12 тыс. человек, с 980,3 до 968,2 тыс., а сельское — на 7,6 тыс. человек, с 520,4 до 512,8 тыс. В Белгороде проживает 321,2 тыс. человек. В 2023-м в регионе было 1,514 млн жителей: 989,8 тыс. в городах и 524,7 тыс. в селах.

В Воронежской области за год население сократилось на 13,8 тыс. человек, с 2,273 до 2,259 млн жителей. Данные в разрезе городского и сельского населения не приводятся. В городских округах проживает 1,138 млн человек, из них 1,041 млн — в Воронеже, а еще 1,121 млн — в 30 муниципалитетах региона. Годом ранее городское население в области составляло 1,556 млн, а сельское — 716,8 тыс. жителей. В 2023 году в регионе проживало 2,279 млн человек, из них в городах — 1,556 млн, а в селах — 716,8 тыс.

В Липецкой области население уменьшилось на 8,4 тыс. человек, с 1,116 до 1,107 млн. Городское население сократилось на 4,3 тыс. человек, с 701,6 до 697,3 тыс., а сельское — на 4,1 тыс. жителей, с 414,6 до 410,5 тыс. Население Липецка уменьшилось на 2,2 тыс. жителей, с 485,2 до 483 тыс. В 2023 году в области проживало 1,126 млн человек, из них в городах — 709,3 тыс., а в селах — 416,9 тыс.

В Орловской области за год население сократилось на 6,8 тыс. человек, с 692,4 до 685,7 тыс. жителей. Городское население уменьшилось на 4,8 тыс. человек, с 460,8 до 455,9 тыс., а сельское — на 1,9 тыс. человек, с 231,7 до 229,7 тыс. В Орле, по данным на начало года, проживает 292,4 тыс. человек. В 2023 году в регионе было зафиксировано 700,2 тыс. жителей: 466,4 тыс. городских и 233,8 тыс. сельских.

В Курской области за год численность населения сократилась на 5,4 тыс. человек: с 1,055 до 1,050 млн человек. Численность городского населения снизилась на 2,7 тыс. человек: с 726,8 до 724 тыс., сельского — на 2,7 тыс. (с 328,7 до 326 тыс. жителей). Данные о населении облцентра не приводятся. В 2023-м в регионе проживало 1,063 млн человек: 730,1 тыс.— в городах, а 333,8 тыс.— в селах.

Менее всего в макрорегионе число жителей снизилось в Тамбовской области — на 5,1 тыс. человек, с 951,1 до 946 тыс. Население, проживающее в городах, сократилось на 2,4 тыс., с 576,1 до 573,7 тыс. жителей, сельское население — на 2,7 тыс., с 375 до 372,3 тыс. человек. В Тамбове за год жителей стало меньше на 1 тыс. (286,8 тыс. против 287,8 тыс. годом ранее). В 2023 году в области фиксировалось 966,2 тыс. жителей, из них 583,2 тыс.— городских и 382,9 тыс.— сельских.

Население в регионах Черноземья сокращается не первый год. Так, в 2023 году показатель в одной только Воронежской области уменьшился на 17,3 тыс. человек. В 2022 году почти во всех регионах было зафиксировано сокращение численности населения, заметнее всего — в Липецкой и Воронежской областях. В то же время в Курской и Орловской областях население тогда выросло. Как отмечалось, на динамику повлияли пандемия коронавируса и спецоперация на Украине.

Исследующий проблемы демографии доцент кафедры социально-экономической географии и регионоведения Воронежского госуниверситета Анатолий Крупко поясняет, что ведущим фактором роста естественной убыли населения в Черноземье стала рождаемость: «Она уменьшилась на 2824 ребенка. Наиболее интенсивное снижение рождаемости наблюдалось в Белгородской области (–845 детей). В Курской области это, вероятно, будет наблюдаться с середины 2025 года. Во всех областях Черноземья рождаемость находится на рекордно низком уровне. Даже в конце 90-х годов демографическая ситуация была лучше». Эксперт прогнозирует, что в ближайшие годы рождаемость «продолжит падать».

По словам ученого, смертность в макрорегионе также выросла и превысила рождаемость: «Самая плохая ситуация в Тамбовской области, где наиболее низкий уровень социально-экономического развития, ниже доля городского населения. На общий показатель также влияет значительная смертность в трудоспособном возрасте — примерно 5% (алкоголизм, наркомания, гибель на СВО)».

Однако возможность повлиять на демографические процессы еще остается, считает эксперт. «Рожает одна из 30 женщин фертильного возраста в год. Пока остается достаточно высокая доля женщин в возрасте 30–39 лет. Она в 1,6 раза выше доли женщин 20-29 лет. Этот потенциал нужно использовать. Также нужно стимулировать рождение детей у молодого населения: например, пособие за первого ребенка выплачивать только до возраста матери в 25 лет и поддерживать рождение двух детей»,— добавил господин Крупко.

Егор Якимов