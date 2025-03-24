Госдеп: суть кризиса РФ и Украины можно будет обсуждать после прекращения огня

Суть разногласий между Москвой и Киевом можно будет обсуждать, когда будет достигнуто соглашение о прекращении огня. Об этом на брифинге сегодня, 24 марта, заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тэмми Брюс

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Тэмми Брюс

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Суть разногласий можно будет обсуждать только после прекращения огня»,— сказала госпожа Брюс, отвечая на вопрос журналиста об обсуждении РФ и США территориальных вопросов в рамках урегулирования на Украине. Трансляция велась на официальном сайте Госдепа.

По ее словам, говорить о долгосрочном мире можно будет после того, как будет достигнута договоренность о прекращении огня. Тэмми Брюс подчеркнула, что в настоящий момент переговорщики работают над решением, которое устроило бы все стороны конфликта. «Суть того, что мы пытаемся сделать, одна вещь перед нами: договориться о мире в регионе. На этом сосредоточены президент и госсекретарь»,— пояснила Тэмми Брюс.

Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 18 марта Владимир Путин принял предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Также президент РФ выдвинул условия перемирия, среди которых — прекращение военной помощи и передачи разведданных Киеву. Агентство Bloomberg сообщало, что Вашингтон надеется на прекращение огня на украинской территории к 20 апреля.

Какими могут быть итоги переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве США — в материале «Ъ».