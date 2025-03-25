Россия закашлялась

В 2023 году число заболевших туберкулезом во всем мире оказалось рекордным — 8,2 млн человек, следует из доклада Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ). Россия по абсолютному числу заболевших (55 тыс.) оказалась на первом месте в Европейском регионе, но по уровню заболеваемости на 100 тыс. человек заняла девятую позицию. По данным российского Минздрава, реальные показатели еще ниже, а за десять лет российским медикам удалось снизить заболеваемость вдвое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Руслан Шамуков / ТАСС Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Согласно опубликованному отчету Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и ВОЗ, в 2023 году туберкулез выявлен у 8,2 млн человек в мире, что является рекордом за все время наблюдений. В ВОЗ отмечают, что на глобальном уровне заболеваемость этой инфекцией растет третий год подряд. Более того, в 2023 году туберкулез вернул статус самой смертоносной инфекции на планете, оставив коронавирус далеко позади: от COVID тогда скончались около 400 тыс. человек, а туберкулез унес 1,25 млн жизней, сообщала ВОЗ (см. “Ъ” от 4 ноября 2024 года).

В Европейском регионе по абсолютному количеству новых случаев этой болезни в 2023 году лидируют Россия (55 тыс.), Украина (42 тыс.), Узбекистан (14 тыс.), Казахстан (14 тыс.) и Турция (12 тыс.). По заболеваемости из расчета на 100 тыс. населения на первом месте находятся Киргизия и Украина (по 112 случаев), затем идут Таджикистан (79), Молдавия (76) и Азербайджан (72). Россия находится на девятом месте с 38 случаями на 100 тыс. населения.

ВОЗ оперирует «расчетным» числом случаев, заявила “Ъ” главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава Ирина Васильева. В действительности же, по оценкам ведомства, в 2023 году зарегистрировано 40,8 тыс. новых случаев заболевания и 11 тыс. случаев с рецидивом заболевания, то есть суммарно инфекцию выявили у 51,9 тыс. человек. По итогам 2024 года, согласно официальным данным, уровень заболеваемости туберкулезом в РФ составил 26,9 случая на 100 тыс. населения. Это, отметила Ирина Васильева, существенно ниже, чем в странах, которые входят в пятерку стран Европейского региона ВОЗ по абсолютному количеству заболевших. Большое число новых случаев туберкулеза связано с численностью населения: в России проживает более 146 млн человек, тогда как население Украины составляет 38,9 млн человек, а Узбекистана — 37,6 млн. В 2015–2024 годах, отметила Ирина Васильева, уровень заболеваемости туберкулезом в России сократился вдвое, смертность от этой болезни — втрое.

Любопытно, что Ирина Васильева и ВОЗ также расходятся в оценке происходящего в Европейском регионе: фтизиатр заявила “Ъ” о росте заболеваемости, в то время как Всемирная организация здравоохранения в своем докладе отмечает «тенденцию на снижение показателя заболеваемости туберкулезом».

Во время пандемии COVID, которая спровоцировала во всем мире рост распространенности туберкулеза из-за ограниченного доступа к медпомощи, в РФ ситуация оставалась относительно стабильной, напоминает врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. «Вызывает обеспокоенность рост доли пациентов с туберкулезом, вызванным множественной лекарственно устойчивой микобактерией (форма заболевания, устойчивая к двум самым эффективным противотуберкулезным лекарствам — изониазиду и рифампицину.— “Ъ”),— говорит он.— Это делает неэффективными стандартные схемы терапии, заставляя медиков разрабатывать новые экспериментальные схемы лечения».

Согласно последнему докладу ВОЗ о ситуации с туберкулезом на планетарном уровне, Россия стала второй страной в мире по числу случаев лекарственно устойчивого туберкулеза. В 2022 году он был обнаружен у 19 тыс. пациентов. Лидирует по этому показателю Индия, где выявили почти 65 тыс. пациентов с резистентным туберкулезом. Эксперты отмечают, что людям с такой формой заболевания необходимо лечение с использованием препаратов второй линии — они намного дороже и вызывают больше побочных эффектов. Врач-пульмонолог Клиники академика Ройтберга Елена Поликанова поясняла “Ъ”, что проблема связана с социальными особенностями распространения заболевания в России. Устойчивость бактерий к лечению формируется в тех случаях, когда пациенты не получают полный курс терапии, что нередко случается среди социально неблагополучных слоев общества, объясняла врач.

«Туберкулез сегодня не является болезнью исключительно социально неблагополучных слоев населения, хотя среди них заболеваемость выше из-за неудовлетворительных санитарно-гигиенических условий, распространения проблем с иммунной системой, а также из-за того, что к этой категории относятся люди, побывавшие в местах лишения свободы, где туберкулез встречается чаще»,— добавляет Андрей Поздняков. Сегодня этой инфекцией, говорит он, все чаще болеют и социально благополучные граждане, причем значительную долю среди заболевших составляют дети. Согласно данным ВОЗ, доля детей младше 15 лет с впервые выявленным или рецидивирующим туберкулезом составила в 2023 году 4,3% от всех случаев в Европейском регионе — на 10% больше, чем годом ранее.

Наталья Костарнова