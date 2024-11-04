Туберкулез оттеснил коронавирус

Туберкулез вернул статус самого смертоносного инфекционного заболевания на планете, оставив коронавирус далеко позади. В 2023 году от ковида скончались около 400 тыс. человек, а туберкулез унес 1,25 млн жизней, сообщила Всемирная организация здравоохранения. В течение года он был выявлен у 8,2 млн человек, и это рекорд за все время наблюдений. Россия не попала в топ-30 стран с самой плохой ситуацией по этому заболеванию, но заняла второе место в мире по распространению лекарственно устойчивого туберкулеза. Врачи объясняют это тем, что представители социально уязвимых групп населения редко проходят полный курс лечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подготовила доклад о ситуации с туберкулезом на планетарном уровне. Для этого эксперты проанализировали медицинские данные, полученные от 193 стран. В 2023 году это заболевание было впервые выявлено у 8,2 млн человек — на 700 тыс. больше, чем в 2022 году. ВОЗ ведет глобальный мониторинг заболеваемости с 1995 года, и новые цифры стали рекордом за все время этих наблюдений.

Более того, в 2023 году туберкулез с большим отрывом обошел коронавирус в списке смертности от инфекционных заболеваний. В 2020 году COVID-19 стал причиной смерти примерно 1,9 млн человек, а туберкулез — 1,5 млн. В 2021 году было зарегистрировано 3,6 млн смертей от коронавируса и 1,6 млн — от туберкулеза. В 2022 году статистика практически сравнялась: 1,2 млн умерших от ковида и 1,3 млн от туберкулеза. Наконец, в 2023 году смертность от коронавируса снизилась до 400 тыс. человек, а туберкулез унес 1,2 млн жизней.

ВОЗ подчеркивает, что заболевание «в несоразмерно большей степени» затронуло население 30 стран мира (России среди них нет).

Топ-5 «мирового бремени туберкулеза» выглядит так:

на первом месте с большим отрывом находится Индия (26%),

затем идут Индонезия (10%),

Китай (6,8%),

Филиппины (6,8%) и

Пакистан (6,3%).

В докладе отмечается, что 55% заболевших — мужчины, 33% — женщины, 12% — дети и младшие подростки.

Такой резкий рост заболеваемости эксперты ВОЗ объясняют последствиями перебоев в работе противотуберкулезных служб в разгар пандемии коронавируса в 2020–2021 годах.

Врач-пульмонолог Клиники академика Ройтберга Елена Поликанова подтверждает: в тот период диагностика туберкулеза была значительно приостановлена, что привело к снижению выявляемости заболевания и задержкам с лечением. Кроме того, перенесенный коронавирус увеличивает риск уязвимости к туберкулезу, говорит эксперт. В мировом масштабе на ситуацию повлияло ухудшение социально-экономических условий и рост бедности, который особенно затронул те самые 30 стран с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом.

По данным Минздрава, ситуация с туберкулезом в России ежегодно улучшается.

В 2015 году было зарегистрировано 83,8 тыс. случаев активного туберкулеза, а через шесть лет — уже около 45 тыс. Тогда же, в 2021 году, Россию исключили из списка стран с высокой заболеваемостью туберкулезом. В 2022 году, по данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости составил 31,11 случая на 100 тыс. населения — в общей сложности около 45 тыс. человек. В 2023 году, как подчеркивали в Минздраве, он достиг исторического минимума — 29,6 случая на 100 тыс. населения (примерно 43 тыс. человек). Впрочем, в отчете ВОЗ говорится, что в 2023 году в России было выявлено 54,6 тыс. новых пациентов с туберкулезом.

Главный внештатный фтизиатр Минздрава России, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева подчеркивает, что ситуация с туберкулезом в России улучшается, «несмотря на нестабильную эпидемическую обстановку в мире». Она объясняет это «масштабными преобразованиями социально-экономической политики России, позволившей повысить уровень жизни всего населения, включая наиболее подверженные заболеванию социально уязвимые группы». Также госпожа Васильева указывает на «широкое использование отечественных технологий, позволивших охватить население современными методами выявления, диагностики и лечения туберкулеза». Она особенно отмечает «огромное значение внедрения в практику массового скрининга на туберкулез у детей — прорывного отечественного теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным». Елена Поликанова добавляет, что важен также вклад обязательной вакцинации против туберкулеза. Она проводится дважды — в роддоме в первые дни жизни ребенка и в возрасте шести-семи лет. «Хотя вакцина обеспечивает защиту примерно в 50–80% случаев, ее массовое использование на протяжении десятилетий играет значительную роль в снижении заболеваемости»,— говорит госпожа Поликанова.

Вместе с тем Россия, по данным ВОЗ, стала второй страной в мире по числу случаев лекарственно устойчивого туберкулеза.

В 2022 году он был обнаружен у 19 тыс. пациентов (более свежих данных в отчете нет). Лидирует по этому показателю Индия, где выявили почти 65 тыс. пациентов с резистентным туберкулезом. Эксперты отмечают, что людям с такой формой заболевания необходимо лечение с использованием «препаратов второй линии» — они намного дороже и вызывают больше побочных эффектов.

В Минздраве не прокомментировали “Ъ” данные ВОЗ по лекарственно устойчивому туберкулезу. Елена Поликанова полагает, что проблема связана с социальными особенностями распространения заболевания в России. Устойчивость бактерий к лечению формируется в тех случаях, когда пациенты не получают полный курс терапии, что нередко случается среди социально неблагополучных слоев общества, говорит врач. Кроме того, высокая лекарственная устойчивость может быть обусловлена «недостаточной эффективностью скрининговых программ в удаленных и труднодоступных регионах, где туберкулез часто диагностируется уже в запущенной стадии», считает госпожа Поликанова.

Наталья Костарнова