Компания «Биннофарм Групп» приняла участие в главной биофармацевтической конференции BIOCHINA 2025

Компания «Биннофарм Групп» стала участником крупнейшей в Китае 10-й конференции биомедицинской отрасли BIOCHINA 2025, которая прошла в городе Сучжоу. Мероприятие собрало ведущих китайских и международных игроков в области биотехнологий и биофармацевтики, которые обсудили ключевые направления, такие как разработка, клинические исследования, международное сотрудничество в сфере клеточной и генной терапии, моноклональных антител, вакцин, синтетических лекарств, пептидных препаратов и нуклеиновых кислот.



Также в рамках конференции состоялся Российско-Китайский форум, где выступила Светлана Большева, директор по стратегии и развитию бизнеса «Биннофарм Групп». На панельной сессии «Развитие бизнеса и возможности лицензионного сотрудничества в области биопрепаратов между Китаем и Россией» она отметила, что сотрудничество с Китаем уже давно является стратегическим направлением для компании «Биннофарм Групп».

«На сегодняшний день наша компания активно ищет новые биологические продукты для лицензирования. Мы убеждены, что идеальная модель сотрудничества должна включать полную передачу технологий, начиная от производства активного вещества до выпуска готовой лекарственной формы. Этот подход требует значительных усилий, однако обеспечивает максимальную гибкость в процессе реализации проекта и последующего долгосрочного партнерства», — сказала Светлана Большева.

Российско-Китайский форум стал важным центром для инновационных разработок и международного сотрудничества в биофармацевтике. Мероприятие предоставило уникальную платформу для установления взаимовыгодных деловых и научных контактов между российскими и китайскими компаниями в области разработки, регистрации и продвижения лекарственных препаратов.

«Наше стремление к глубоким партнерским отношениям, предполагающим локализацию производства в России, открывает перспективы для расширения портфеля совместных продуктов, а также для выхода на рынки не только нашей страны и региона СНГ, но и на другие территории. Такие проекты требуют тщательной проработки и согласования взаимовыгодных условий, что возможно лишь при наличии прочных доверительных отношений между партнерами», — добавила Светлана Большева, размышляя о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Конференция и выставка BIOCHINA 2025 заняли площадь свыше 50 тысяч квадратных метров, разместившись в пяти павильонах. В мероприятии приняли участие более 10 тысяч делегатов из разных стран мира. Экспоненты представили широкий спектр продукции и услуг, включая фармацевтическое оборудование, лабораторные инструменты, технические решения, сырье, реактивы и расходные материалы, демонстрируя высокий уровень развития и инновационный потенциал отрасли.

ООО «Биннофарм Групп»