Для бара размер имеет значение

В Законодательном собрании утвердили итоговый вариант законопроекта, который ограничит продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих территориях. Реализацию спиртного в подобных заведениях Петербурга намерены запретить с 22:00 до 11:00. Под ограничения не попадут лишь рестораны. По итогам заседания рабочей группы по «наливайкам» в представленный документ будут внесены изменения. Так, предлагается дополнить список требований, которым должен соответствовать ресторан пунктом о минимальной площади: реализовывать алкоголь ночью смогут бары метражом не менее 50 кв. м. После обновления законопроекта его внесут в петербургский парламент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ...«ресторан» должен иметь отдельный вход со стороны проезжей части; зал обслуживания с сидячими местами; отдельные туалетные комнаты для персонала и посетителей; кухню и не менее пяти сотрудников в штате

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ ...«ресторан» должен иметь отдельный вход со стороны проезжей части; зал обслуживания с сидячими местами; отдельные туалетные комнаты для персонала и посетителей; кухню и не менее пяти сотрудников в штате

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рабочая группа по «наливайкам» — депутаты, жители города, представители Смольного, бизнеса и общественных организаций — рассмотрели итоговую версию законопроекта, который меняет правила реализации крепких и слабоалкогольных напитков в заведениях общественного питания, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях.

Инициативу обсуждают с весны 2024 года. В середине прошлой недели идея оформилась в законопроект. Главное нововведение — запрет продажи алкоголя, в том числе пивных напитков на розлив в тару, в местах общепита, которые находятся на первых этажах жилых домов, с 22:00 до 11:00. Под ограничения не попадут только заведения, которые будут соответствовать критериям ресторана. Ресторан должен иметь отдельный вход со стороны проезжей части; зал обслуживания с сидячими местами; отдельные туалетные комнаты для персонала и посетителей; кухню и не менее пяти сотрудников в штате.

В Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах запреты начнут действовать с 1 декабря 2025 года. Во всех остальных — с 1 сентября 2025 года.

На заседании в понедельник, 24 марта, на которое были приглашены и представители отрасли, депутаты предложили внести в список еще несколько пунктов. Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Андрей Алескеров предложил дополнить критерии положением о наличие договора охраны заведения, в том числе — тревожной кнопки. Его коллега, Дмитрий Панов («Новые люди»), отметил, что необходимо изменить требования к отдельному входу со стороны улично-дорожной сети. По мнению парламентария, у ресторана вход может располагаться со стороны не только проезжей части, но и пешеходной улицы.

Кроме того, в будущем законе намерены изменить требования к минимальной площади ресторана. Реализовывать спиртное в ночное время смогут заведения с залом обслуживания площадью не менее 50 кв. м. «Федеральный законодатель, очевидно, делая исключение для предприятий с формулировкой "ресторан", подразумевал приготовление горячей пищи. Нам нужно установить границу зала обслуживания посетителей. Я слышал разные версии: и про 100 кв. м и более. Считаю, что зал обслуживания площадью 50 кв. м — разумный компромисс»,— заявил генеральный директор союза развития культуры общественного питания «Улица Рубинштейна» Максим Жуков.

Требования по площади поддержали и депутаты. «Такой метраж предлагаем сделать единым для всех заведений Петербурга с тем, чтобы зал был не бутафорский, как во многих "наливайках" нашего города, а действительно комфортный для обслуживания посетителей»,— написал в своем Telegram-канале руководитель рабочей группы Денис Четырбок («Единая Россия»).

В 2020 году в Петербурге уже был принят закон, запрещающий продавать алкоголь в барах и кафе с залами площадью менее 50 кв. м. После долгих обсуждений и недовольства со стороны бизнеса закон смягчили, снизив требования до 20 кв. м, однако не для всех. Условие в 50 кв. м сохранилось для заведений, расположенных в хрущевках, панельных домах и домах-«кораблях».

Генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский заявил, что, по его мнению, региональные власти не могут устанавливать критерии для заведений. «Данный вопрос будет решаться на уровне Верховного суда РФ. Не сомневаюсь, что в ближайшее время будет инициирован данный процесс»,— высказался господин Черниговский. Он также отметил, что за оставшийся срок бизнес не успеет подстроиться под новые критерии, и попросил дать предпринимателям «как минимум год на адаптацию». Это предложение, впрочем, учтено не было.

Ресторатор Екатерина Бокучаева обратила внимание на финансовые потери, которые понесет бизнес. «Люди, которые инвестировали свои деньги в бары, которые должны будут закрыться из-за введения закона, понесут финансовые потери. Эти потери исчисляются разными суммами. Государство дало им право открыть бары в жилых домах, и государство должно компенсировать людям их затраты, чтобы они смогли впоследствии открыть заведение в разрешенных местах»,— заявила госпожа Бокучаева, предложив свой вариант расчета компенсации. Идею поддержала депутат Наталия Астахова («Единая Россия»): «Надо, конечно, рассматривать возможность компенсаций тому бизнесу, который пострадает, чтобы они могли найти возможность открыться в других помещениях». Однако эту идею также не учли во время голосования.

Ресторатор Андрей Перцев предложил создать реестр заведений, которые будут соответствовать критериями «ресторана» и в которых, следовательно, продавать алкогольные напитки по ночам будет разрешено. Такой реестр согласился вести правительственный комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Инициативу поддержали на рабочей группе.

По словам Дениса Четырбока, если городской парламент оперативно рассмотрит законопроект, то закон начнет действовать уже с 1 сентября 2025 года.

Надежда Ярмула, Артемий Чулков