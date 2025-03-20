Наливайки станут нежилыми

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разработали законопроект, ограничивающий продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих территориях. Реализацию спиртного в подобных заведениях намерены запретить с 22:00 до 11:00. Такие же временные ограничения действуют для продажи алкоголя в розничных магазинах. Против запретов еще на этапе обсуждения инициативы выступали участники рынка. По их мнению, принятие законопроекта существенно повлияет на барный бизнес в городе: закрыться может около тысячи заведений. Депутаты уверяют, что опасения напрасны: с улиц исчезнут только так называемые наливайки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В петербургском парламенте подготовили законопроект, который меняет правила реализации крепких и слабоалкогольных напитков в заведениях общественного питания, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В петербургском парламенте подготовили законопроект, который меняет правила реализации крепких и слабоалкогольных напитков в заведениях общественного питания, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В петербургском парламенте подготовили законопроект, который меняет правила реализации крепких и слабоалкогольных напитков в заведениях общественного питания, расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях. Депутаты предлагают внести поправки в городской закон «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге».

Согласно законопроекту (есть в распоряжении «Ъ-СПб») продажа алкоголя в местах общепита, которые находятся на первых этажах жилых домов, в том числе пивных напитков на розлив в тару, будет запрещена с 22:00 до 11:00. В Петербурге такие же ограничения установления для продажи алкоголя в розничных магазинах. Исключения сделаны для новогодней ночи.

Нововведения не коснутся только заведения, которые будут соответствовать критериям «ресторана». Их депутаты намерены прописать в будущем законе. Так, «ресторан» должен иметь отдельный вход со стороны фасада дома, то есть со стороны проезжей части; зал обслуживания с сидячими местами; отдельные туалетные комнаты для персонала и посетителей; кухню и не менее пяти сотрудников в штате

Региональные власти получили право самостоятельно регулировать время продажи алкоголя во всех заведениях, кроме ресторанов, после внесения изменений в 171-ФЗ. В Ленинградской области соответствующие изменения приняли в 2024 году: новые правила действуют в регионе с 1 сентября.

Обсуждение городского законопроекта, регламентирующего реализацию алкоголя, началось в Заксобрании Петербурга еще в марте 2024 года. Депутаты, жители города, представители Смольного, бизнеса и общественных организаций активно обсуждали временные ограничения на многочисленных рабочих группах. На встречах в Белом зале Мариинского дворца владельцы баров выступали против введения запретов на реализацию градусодержащих напитков в заведениях в ночное время.

Владелец бара «Бакунин» и основатель движения «Союз независимых рестораторов Санкт-Петербурга» Александр Романенко ранее заявлял «Ъ-СПб», что запреты приведут к закрытию десятка баров и других питейных заведений, но не избавят петербуржцев от шумных компаний под окнами жилых домов.

На рабочих группах звучали предложения ввести разные временные ограничения для районов, учитывая популярность баров в центре Петербурга, а также установить переходный период на один год с временным ограничением с 03:00 до 07:00.

В итоговом законопроекте временные ограничения будут едиными для всех 18 районов города. Однако в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах запреты начнут действовать с 1 декабря 2025 года. Во всех остальных районах — с 1 сентября 2025 года.

«В центре больше всего заведений, надо им дать возможность перестроиться»,— комментирует руководитель рабочей группы, депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок.

Кроме того, законопроект вводит запрет на продажу алкогольной продукции, в том числе пива, сидра, пуаре и медовухи, в заведениях, которые работают по двум лицензиям — магазина и общепита, но имеют общий зал обслуживания посетителей. Под такое определение попадает сеть «РосАл», точки которой в дневное время работает как магазин, а в ночное — как бар.

В понедельник, 24 марта, итоговый законопроект представят на рабочей группе.

По данным генерального директора Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского, в Петербурге около 3,2 тыс. объектов общественного питания с лицензией на розничную продажу алкоголя, из которых 80% находятся в МКД. «Какое количество попадет под новые правила — непонятно. Заведения, которые не подпадают под критерии "ресторана", потеряют до 50% выручки. Большая часть этих предприятий, следовательно, покинет рынок. Перестроить бары под рестораны большинство заведений не сможет. По моим скромным оценкам, до 1000 объектов общественного питания закроется»,— комментирует господин Черниговский. По его мнению, ограничительные меры поспособствуют росту нелегального оборота алкоголя. Клуб профессионалов алкогольного рынка предлагает отложить рассмотрение законопроекта до 2026 года, «чтобы провести объективный социально-экономический анализ последствий».

Кроме того, регионы, по мнению Максима Черниговского, не могут самостоятельно прописывать критерии «ресторана». Денис Четырбок в ответ заявляет, что никаких ограничений для установки параметров нет.

По словам господина Четырбока, более 50% заведений попадет под критерии «ресторана», следовательно, их ограничения не затронут. «Под закон попадут такие заведения, как "РосАл" и наливайки. Там нет туалетов, нет посадочных мест, нет кухни. Это как раз то, против чего выступают жители и против чего направлен закон»,— заключает парламентарий.

Надежда Ярмула