Небо для бесполетников

IT-холдинг Т1 заявил, что уходит из отрасли гражданских беспилотных авиационных систем (БАС). Как рассказали “Ъ” в компании, высвобожденные ресурсы, как и в случае с отказом от проекта по запуску спутника год назад, Т1 направит на развитие услуг дистанционного зондирования земли (ДЗЗ). Эксперты и участники рынка при этим прогнозируют рост направления БАС, хотя и отмечают, что основные ограничения кроются в законодательстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На конференции IT-холдинга Т1 24 марта компания сообщила, что закрыла направление гражданских беспилотных авиационных систем. Освободившиеся ресурсы перенаправлены на развитие космических технологий, в частности услуг дистанционного зондирования земли, добавили “Ъ” в компании.

О запуске производства БАС на базе индустриального парка «Руднево» холдинг Т1 сообщал в июне 2023 года. В рамках проекта планировалось разрабатывать и производить целую линейку продуктов — от сверхлегкого коптера до тяжелого беспилотника. Основной задачей компания перед собой ставила разработку необходимого ПО, работу с большими данными, получаемыми при эксплуатации беспилотников, создание комплексных сервисных решений на их базе и решение вопроса дистанционного управления.

Однако сейчас в компании заявляют, что «не все такие проекты выходят за стадию "пилотов"». «Беспилотное направление было пересмотрено нами с точки зрения его бизнес-значимости и высвободившиеся ресурсы перенаправлены на развитие ряда глобальных отраслевых проектов»,— объяснил гендиректор Т1 Алексей Фетисов. Он отметил, что «из освободившихся ресурсов» для ДЗЗ уже построили собственную наземную космическую инфраструктуру и уже оказываются услуги по поставке данных ДЗЗ. В целом, согласно финансовым результатам холдинга от 24 марта, выручка компании за 2024 год составила 249,6 млрд руб., показатель EBITDA вырос на 11%, до 94,4 млрд. Чистую прибыль в компании не раскрыли.

Весной 2024 года стало известно, что холдинг Т1 отказался от участия в программе вывода космических аппаратов на орбиту, запущенной летом 2023 года в партнерстве с частной космической компанией SR Space. Тогда компания объясняла свое решение примерно так же: планами сосредоточиться на развитии услуг ДЗЗ (см. “Ъ” от 28 мая 2024 года).

В конце прошлого года власти пересмотрели финансирование нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Если в 2023 году финансирование отрасли до 2030 года планировалось в объеме 713,6 млрд руб., то теперь снизилось до 290 млрд руб.

По предварительной оценке ассоциации «Аэронекст», в денежном выражении объем рынка БАС по итогам 2024 года вырос на 45% и достиг почти 36 млрд руб. с учетом отгрузки гражданской продукции на СВО. К 2028 году его объем может составить 81 млрд руб., считает ключевой эксперт в технологическом секторе «Яков и партнеры Digital» Федор Чемашкин. По самой позитивной оценке, к 2030 году объем рынка может превысить 120 млрд руб. Драйвером развития беспилотных технологий эксперт называет Дальневосточный федеральный округ, где БАС активно используются для обследования инфраструктуры и доставки грузов в труднодоступные районы. Однако он отмечает, что для развития отрасли требуется решить проблемы с «несовершенной нормативной базой», затрудняющей полноценное использование дронов в гражданском воздушном пространстве.

По мнению представителя IT-холдинга Fplus, основная проблема сейчас также заключается в текущем законодательстве, которое, как и сам рынок, «находится в стадии формирования».

По оценке «Аэронекста», в отрасли задействовано не менее 220 компаний, большинство из которых совмещает несколько направлений деятельности. При этом более 50% разрабатываемых и производимых беспилотников предназначены для выполнения работ в области мониторинга и передачи данных (лесные хозяйства, поля, ЛЭП, автодороги, трубопроводы и др.).

Участники рынка гражданских БАС согласны, что развитие отрасли упирается в регуляторные вопросы, интеграцию систем в общее воздушное пространство и запреты на полеты в регионах. «Закрытие сразу нескольких ЭПР показывает, что даже временные упрощения в регулировании не работают на практике. Что еще раз подчеркивает фактор негативного влияния именно регуляторной составляющей, при которой даже большие объемы бюджетной поддержки отрасти последних лет не приводят к результатам»,— добавляет основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков.

Развитие беспилотной отрасли пока опирается на поддержку федерального бюджета и директивное развитие госзаказа, считает председатель Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев. С учетом нерешенных вопросов рынок пока остается инвестиционно непривлекательным, подчеркивает он: «Производителям все еще сложно конкурировать с поставщиками китайской техники, что усугубляется подходом властей к балльной системе за локализацию продукции».

Большая часть применений технологии сегодня находится на стадии апробации и на рынке еще возможен отток игроков, отмечает директор по развитию технологических конкурсов НТИ Up Great Фонда НТИ Юрий Молодых. «Но те, кто сможет выжить, построят успешный бизнес, как это уже произошло у таких компаний, как "Геоскан"»,— заключает он.

Филипп Крупанин, Айгуль Абдуллина