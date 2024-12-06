Т1 уготованы новые доли

Одна из крупнейших IT-компаний России — «Холдинг Т1» — изменила структуру собственников, консолидируя доли. Основным конечным владельцем системного интегратора стала Юлия Манкос, ранее уже владевшая долей в компании. Аналитики связывают перераспределение долей с желанием сократить санкционные риски компании, но допускают, что возможна и подготовка к IPO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фонд «СФО Вектор технологий» 28 ноября получил 41,17% в российской IT-компании «Холдинг Т1», следует из данных «Спарк-Интерфакса», на которые обратил внимание “Ъ”. Доли других участников распределились следующим образом: 40,88% принадлежит «Сирокко Технолоджи» и еще 17,94% — комбинированному ЗПИФ «Ось». «СФО Вектор технологий» на 100% принадлежит фонду «Вектор технологий», его учредители скрыты. Гендиректором фонда указана Юлия Манкос, которой также принадлежит 100% «Сирокко Технолоджи».

В «Холдинге Т1» отказались от комментариев. До 28 ноября структура собственников ООО Т1 (головная компания холдинга) выглядела так: 69,5% принадлежали Юлии Манкос через ООО «Сирокко Технолоджи» и 30,5% — ЗПИФ «Ось».

Компания Т1 основана в 1992 году (до апреля 2021 года называлась «Техносерв», многопрофильный IT-интегратор) братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми (бывшие владельцы Промсвязьбанка). В январе 2018 года братья поделили активы, «Техносерв» получил Алексей Ананьев. Он продал 40% акций компании ВТБ, а затем заложил в нем же еще 49,99%.

В декабре 2018 года Алексей Ананьев был отстранен от управления, а в апреле 2021 года ВТБ изменил название холдинга на «Группа Т1». До марта 2022 года 30,5% IT-компании принадлежали банку ВТБ. Через месяц после включения банка в SDN List США в феврале 2024 года ВТБ объявил о продаже доли ЗПИФ «Ось». Выручка Т1 в 2023 году превысила 222 млрд руб. В штате свыше 21 тыс. сотрудников.

«Основным конечным владельцем системного интегратора Т1 на конец 2024 года является Юлия Манкос»,— говорит управляющий партнер «Поправко, Деревенко и партнеры» Светлана Деревенко. Она добавляет, что с сентября 2024 года компания находится в стадии смены организационной формы с ООО на АО. Перераспределение структуры акционерного капитала является традиционным инструментом для снижения персональных санкционных рисков, говорит главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. «Учитывая накопленный опыт по снятию санкций, не исключено, что отчуждение этих долей поможет обосновать аргументы для снятия или невведения санкций»,— считает госпожа Авакимян.

«Изменения в структуре холдинга могут быть обусловлены и выходом компании на IPO для привлечения капитала. При этом компания скроет непосредственных владельцев бизнеса: подобный подход применяют многие компании, чтобы вывести бизнес из-под удара санкций»,— добавляет она. Источник “Ъ” на инвестиционном рынке также знает, что «Т1 рассматривает проведение IPO».

Венчурный юрист ASB Consulting Group Алексей Волохов считает, что изменение в составе участников общества «само по себе не свидетельствует о планах выхода на биржу и скорее имеет черты изменения структуры владения бизнесом».

«Насколько я знаю, никто в T1 не подавал ни на дополнительную эмиссию акций, ни на листинг»,— говорит основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак. Также для этого нужно иметь статус акционерного общества, а Т1 находится в переходном статусе.

Сделать в текущем негативном рынке (коррекция минус 30%) IPO с cash out (привлеченные средства поступают в распоряжение участника или основателя общества) нереально, только cash in (становятся частью капитала), комментирует Алексей Примак: «Окно возможностей откроется после начала цикла снижения ставок, а это осень 2025 года».

Олег Козырицкий, Алексей Жабин