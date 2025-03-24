Число погибших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до шести человек

Число погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в Крыму увеличилось до шести человек. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения региона. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Авария произошла утром 24 марта на автотрассе «Евпатория — Симферополь» вблизи села Укромное Симферопольского района. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Аркадьевка — Симферополь», допустил наезд на стоящий на обочине грузовик с прицепом. В момент столкновения в общественном транспорте находились 32 человека.

По информации МВД Крыма, всего в автобусе находились тридцать человек. В результате аварии 19 человек получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были доставлены в медучреждения.

Сотрудники полиции установили, что водитель автобуса, 1963 года рождения, был трезв на момент ДТП. По его словам, он не заметил стоящий впереди грузовик из-за ослепления солнцем. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Спасатели МЧС России прибыли на место происшествия и оказали помощь пострадавшим, включая деблокирование. В ликвидации последствий аварии задействованы 25 сотрудников и 9 единиц техники.

Анна Гречко