Кандидата в депутаты в Тутаеве сняли с выборов за песню Цоя

Тутаевский городской суд удовлетворил иск о лишении регистрации кандидата в депутаты совета Тутаевского муниципального округа Алексея Кривцова. Об этом сам кандидат сообщил на своей странице ВКонтакте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Цой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Виктор Цой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Электромонтажник по силовым сетям и оборудованию, в прошлом журналист Алексей Кривцов выдвигается от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Иск о снятии подал его конкурент от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Геннадий Деринговский.

Как сообщили «Ъ-Ярославль» в региональном отделении «Справедливой России», поводом для иска стал пост кандидата, к которому он прикрепил песню Виктора Цоя «Перемен!». Конкурент посчитал пост агитационным материалом, нарушающим авторские права.

«Алексей ведет группу "Типичный Тутаев", написал пост и прикрепил к нему песню Цоя "Перемен". Кандидат от партии пенсионеров подал в суд. Наш центральный аппарат прислал разрешение на использование песни от правообладателя, но суд не счел его правомочным»,— сказал «Ъ-Ярославль» секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Каширин.

Кандидат и партия намерены обжаловать решение суда. Выборы депутатов 16 муниципальных советов Ярославской области пройдут 4-6 апреля.

Антон Голицын