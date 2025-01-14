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Мандаты сосчитают по весне

Ярославские отделения партий готовятся к выборам в местные советы

В Ярославской области в апреле 2025 года пройдут выборы в советы новых муниципальных округов, образованных в результате административной реформы. Жителям 16 округов предстоит избрать депутатов, которые затем выберут глав новых муниципальных образований. Партии готовятся к избирательным кампаниям, при этом часть действующих депутатов могут сменить партийную принадлежность.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления вновь образованных муниципальных округов в Ярославской области пройдут 4-6 апреля 2025 года. О планах проведения выборов «Ъ-Ярославль» сообщили в министерстве регионального развития.

Избирательные кампании состоятся в 16 муниципальных округах, которые преобразованы из муниципальных районов в результате ликвидации двухуровневой системы местной власти (кроме Ярославля, Рыбинска и Переславль-Залесского округа). Депутаты будут избираться прямым голосованием. Сейчас их делегируют советы поселений, а в ряде районов депутатами являются еще и главы поселений. Избранные депутаты выберут по конкурсу глав новых муниципальных округов.

Апрельские выборы пройдут по многомандатной системе. В каждом округе избиратели будут выбирать сразу несколько депутатов, победителями станут кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Такая система ранее применялась на выборах в советы поселений.

Всего предстоит избрать 285 депутатов. Сейчас в указанных районах интересы жителей представляют 1198 депутатов (включая уровень поселений), из них 282 — в районных советах.

Руководители политических партий уже ведут подготовку к выборам. «Единая Россия» завершила предварительное голосование по отбору кандидатов. Партия выдвинет своих представителей на все вакантные мандаты, а также подготовит «запасных» кандидатов на случай, если кто-то не сможет принять участие в выборах.

«На выборах в сентябре прошлого года мы получили 88% мандатов. Это лучший результат в истории партии в Ярославской области. Будем стремиться к 90%. Планка высокая, насколько получится, будем судить по итогам. Мы видим районы, где мы претендуем практически на 100%, а есть районы, где действительно придется побороться»,— сказал «Ъ-Ярославль» секретарь регионального отделения «Единой России» Евгений Чуркин.

Он уточнил, что стремиться к полной победе «Единая Россия» не будет, так как между партиями должен быть «здоровый диалог». В числе победителей праймериз есть как действующие депутаты поселений и районов, так и новые лица.

Часть единороссов, не выигравших праймериз, готова принять ярославская «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). «У нас есть округа, я пока их не буду называть, где идут бывшие главы поселений, бывшие депутаты-единороссы, которые не попали в обойму, но это сильные кандидаты. С ними идут переговоры. Если человек работал эффективно, качественно, мы не против, если он пойдет от нас. Естественно, уже не будучи единороссом»,— сказал «Ъ-Ярославль» секретарь Бюро Совета регионального отделения «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Каширин.

СЗРП не ставит задачи выдвинуть кандидатов во всех округах, но хочет сконцентрировать усилия на тех муниципалитетах, где есть сильные претенденты. Партия надеется попасть в районные советы, где сейчас практически не имеет представителей. При этом в СЗРП недовольны планами трехдневного голосования.

«Естественно, в этом голосовании самый главный день это пятница. Потому что в пятницу самый главный административный ресурс используется. Мы говорим, давайте проводить два дня, раз вы хотите, чтобы людям было удобно. Нет, они захватывают пятницу»,— высказал свое мнение Анатолий Каширин.

В КПРФ сложностью предстоящих выборов считают увеличение территорий избирательных округов по сравнению с выборами депутатов поселений. Кандидатам труднее будет охватить агитацией всех избирателей.

«Если раньше была приемлемая территория, кандидаты могли спокойно поработать с избирателями, то сейчас размер этой территории увеличивается. Естественно, определенные сложности возникают с подбором кандидатов. Но мы будем стремиться во всех округах выставить наших кандидатов»,— сказал «Ъ-Ярославль» первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Михаил Парамонов.

При этом в КПРФ признают, что многомандатная система дает больше шансов оппозиции по сравнению с одномандатной. Коммунисты надеются улучшить свои позиции в советах муниципальных округов по сравнению с нынешними районными. Партия планирует активно задействовать институт наблюдателей.

Готовятся к выборам и «Новые люди». Региональное отделение партии ищет кандидатов в депутаты в соцсети ВКонтакте. Объявление об этом на странице реготделения размещено в декабре 2024 года. Желающим стать депутатами нужно оставить заявку на сайте «Новых людей». В партии обещают, что свяжутся со всеми обратившимися.

Как сообщили в министерстве регионального развития, на проведение местных выборов в областном бюджете запланировано около 100 млн руб.

Антон Голицын

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