Бизнес-центры гнутся под офисы

AFI Development Льва Леваева передаст часть площадей в своих бизнес-центрах собственному оператору гибких офисов AFI Flex. На первом этапе речь пойдет о 9,2 тыс. кв. м в «АФИ Галерее» у Белорусского вокзала. Несмотря на низкую вакантность, сдать объекты без отделки девелоперам сейчас непросто. Расходы на нее потенциальные арендаторы рассматривают как фактор риска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

AFI Development Льва Леваева запускает оператора гибких офисов AFI Flex, который займется управлением и сдачей в аренду площадей под запрос арендаторов в объектах девелопера. Об этом “Ъ” рассказали в самой компании. На первом этапе AFI Flex запустит проект на 1,3 тыс. рабочих мест (9,2 тыс. кв. м) в бизнес-центре «АФИ Галерея» (21,9 тыс. кв. м) у Белорусского вокзала в центре Москвы. Ранее эти площади планировалось передать другому оператору гибких офисов Multispace, но эта сделка, вероятно, не состоялась (см. “Ъ” от 11 ноября 2024 года). В Pridex (владеет Multispace) “Ъ” сообщили, что компания сосредоточится на развитии более перспективных площадок в Москве.

AFI Development занимается строительством жилых и коммерческих объектов. В портфеле компании торгцентр «Афимолл Сити» в «Москва-Сити», бизнес-центр AFI Square в центре Москвы, санаторий «Плаза Спа» в Кисловодске и пр. Текущий объем строительства — 108 тыс. кв. м, следует из данных «Наш.Дом.РФ». Согласно Forbes, в 2024 году доход холдинга от сдачи объектов в аренду вырос на 26% год к году, до $120 млн.

Формат гибких офисов считается перспективным. Согласно IBC Real Estate, в 2024 году объем сделок с ними составил 15 тыс. рабочих мест, прибавив 30% год к году. В число крупнейших соглашений вошли аренда 24,6 тыс. кв. м в бизнес-центре «Искра-парк» на севере Москвы Т-Банком и 5,4 тыс. кв. м Мосбиржей в Газетном переулке у Кремля. Доля свободных рабочих мест на рынке гибких офисов за год снизилась на 8,5 процентного пункта (п. п.), до 4%, подсчитали консультанты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Nikoliers отмечают, что спрос на гибкие офисы растет в контексте низкой вакантности на рынке обычных. По итогам 2024 года в бизнес-центрах Москвы пустовало 4,8% площадей, на 3,3 п. п. меньше, чем годом ранее, говорят в IBC Real Estate. Объем поглощения вырос на 9%, до 2,18 млн кв. м.

Но не всем девелоперам удается оперативно сдать свои объекты.

В «АФИ Галерее» сейчас занято лишь 70% площадей, говорят в компании. Гендиректор сети сервисных офисов CODE Гурген Шекоян не исключает, что запуск оператора гибких офисов поможет заполнить оставшийся объем. Создавая продукт, компания расширяет портрет арендатора и быстрее заполняет свои площади, поясняет он. Собственные операторы сервисных офисов есть, например, у Capital Group и O1 Properties.

Даже в условиях дефицита ликвидных офисов арендаторы неохотно выбирают помещения без отделки, стремясь избежать дополнительных финансовых и временных затрат, констатирует руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Она замечает, что в прошлом году в Москве суммарно было сдано 1,2 млн кв. м офисов, из которых 1 млн кв. м, или 83% объема, пришелся на помещения с отделкой. Это продиктовано постоянным ростом затрат на ремонт помещений. Если два года назад отделка и установка инженерных систем стоили 65 тыс. руб. за 1 кв. м, то сейчас минимальный порог превышает 90 тыс. руб., говорила гендиректор Q1 Group (управляет строительными проектами) Екатерина Ньюман.

Увеличение затрат остается сдерживающим фактором для всего офисного рынка. Девелоперы и операторы гибких пространств предпочитают ограничивать объем новых спекулятивных площадок, предпочитая договоры built-to-suit, когда помещение готовится под нужды конкретного заказчика, говорит замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. В NF Group ждут, что в 2025 году будет открыто 14 новых сервисных офисов площадью 63,4 тыс. кв. м. Из них четыре площадки на 26,6 тыс. кв. м — built-to-suit-проекты.

Дарья Андрианова