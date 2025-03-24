Десять вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае

В Красноярском крае сошли с путей десять вагонов грузового состава, груженых углем. Опрокидывания не произошло, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Задержек в движении поездов нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Инцидент произошел сегодня, 24 марта, при проведении работ на путях необщего пользования, примыкающих к станции Заозерная Красноярской железной дороги в городе Бородино. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. «Иланской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»,— говорится в сообщении.

Как сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах, поезд вывозил уголь с Бородинского угольного разреза. Он является одним из главных добывающих активов АО «Сибирская угольная энергетическая компания» в Красноярском крае.