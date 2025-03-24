Сын Михаила Ефремова заявил, что помнит о погибшем в ДТП Сергее Захарове

Никита Ефремов после решения суда условно-досрочно освободить его отца, актера Михаила Ефремова, заявил, что помнит о трагедии и погибшем в ДТП Сергее Захарове. Об этом Никита Ефремов написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Ефремов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Никита Ефремов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб»,— сказал господин Ефремов. Он также выразил соболезнования родным и близким Сергея Захарова.

Сегодня, 24 марта, Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Не возражали против этого ни прокуратура, ни администрация местной колонии №4, где осужденный отбывает наказание. Он выйдет на свободу 9 апреля.

Михаил Ефремов в сентябре 2020 года был признан Пресненским райсудом столицы виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), и получил 8 лет колонии (в прениях прокуратура запрашивала 11 лет). Позже Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода.

Само ДТП произошло 8 июня 2020 года, когда актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta, за рулем которой находился 57-летний Сергей Захаров. Он скончался в больнице на следующее утро. За время своего нахождения в колонии Михаил Ефремов пытался добиться смягчения наказания.