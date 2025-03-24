Ах, ставьте, ставьте на меня

Проект Investigate Europe, объединяющий журналистов из разных стран мира, опубликовал результаты исследования, посвященного вовлеченности букмекеров в спонсирование ведущих футбольных клубов мира. Учитывались высшие дивизионы футбольных первенств стран Евросоюза и Великобритании — всего 31 чемпионат. Оказалось, что две трети из учтенных 442 клубов имеют хотя бы одного беттинг-партнера. Investigate Europe не принимал в расчет Российскую премьер-лигу. Однако ее показатели не сильно выбиваются из общего тренда, а в чем-то даже его превосходят, поскольку титульным спонсором российской лиги и партнерами большинства российских клубов высшего дивизиона являются как раз букмекеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Angelika Warmuth / Reuters Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Международный журналистский проект Investigate Europe, специализирующийся на коллективных исследованиях в области политики, экономики, миграции, коррупции и т. д., решил обратить внимание на спортивную сферу, на ту ее часть, что касается вовлеченности букмекеров в финансирование лиг. В Investigate Europe решили не распылять усилия, а сконцентрироваться на одной теме — футболе, точнее, на высших дивизионах стран Евросоюза и Великобритании. Всего получилась 31 лига, из них 27 собственно из государств ЕС, а еще четыре из Великобритании (родина футбола традиционно представлена в международных футбольных структурах четырьмя независимыми федерациями: Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии).

Результаты исследования получились любопытными. Оказалось, что подавляющее большинство команд высших дивизионов стран ЕС и Великобритании имеют в списке партнеров букмекерскую компанию.

Из попавших в поле зрения исследователей 442 клубов у 296 есть беттинг-партнеры. При этом у 145 клубов договоры предусматривают размещение логотипа букмекера на передней части футболок игроков. Отметим, что такое размещение рекламы вызывает беспокойство ряда общественных организаций, например структуры The Big Step, объединяющей «жертв» ставок на футбол. Одной из них, рассказывается в исследовании Investigate Europe, является некто Томас Мельхиор. По его словам, он был так впечатлен рекламой букмекеров на матчах бундеслиги, что за несколько лет потратил все сбережения, набрал долгов на €800 тыс., ударился в воровство и мошенничество и в итоге сел в тюрьму. «Они воспользовались моей страстью к футболу, чтобы подцепить меня на крючок и полностью разрушить мою жизнь»,— заявил господин Мельхиор.

Несмотря на спорность аргументации сторонников The Big Step и других структур такого рода, им, как сообщало издание The Guardian, еще весной 2023 года, удалось продавить через Английскую премьер-лигу (АПЛ) решение об ограничении рекламы букмекеров. Начиная с сезона-2026/27 их логотипы можно будет размещать только на рукавах игровой формы и на билбордах вокруг поля. Вероятно, примеру АПЛ, богатейшей футбольной лиги мира, в ближайшее время могут последовать и другие.

В исследовании Investigate Europe отмечается также, что в общей сложности в продвижение своих услуг через футбольные клубы вкладываются 105 букмекерских компаний, управляющих 140 брендами. Однако если копнуть глубже, то выяснится, что за 130 из означенных 140 брендов стоят всего восемь материнских структур.

Сообщается также, что общепринятой практикой стало сотрудничество с букмекерами не только на уровне клубов, но и на уровне лиг. Сразу 14 из попавших в поле зрения исследователей чемпионатов имеют договоры о титульном спонсорстве с букмекерами.

Если чуть расширить рамки исследования Investigate Europe и включить в него и чемпионат России, то окажется, что в описанные тенденции вполне укладывается и Российская премьер-лига (РПЛ).

У нее имеется титульный партнер — Winline (текущий договор распространяется на период 2022–2026 годов и принесет лиге в общей сложности 11,4 млрд руб.). При этом, согласно подсчетам “Ъ”, на официальных сайтах только у трех из 16 команд РПЛ букмекеры не называются в качестве партнеров. Помимо Winline, который значится также партнером ряда клубов, с командами РПЛ сотрудничают Betboom, «Фонбет», «Бетсити», «Мелбет», ПАРИ. Плюс у Российского футбольного союза есть договор с «Фонбет» на 2,4 млрд руб. в год.

Добавим, что букмекеры вносят значимый вклад в финансирование всего российского спорта, поскольку отчисляют 2% доходов, получаемых от ставок на спорт, Единому регулятору азартных игр (ЕРАИ) — в будущем ставка будет расти. Тот, в свою очередь, распределят полученные деньги по федерациям. По свежим, январским, данным ЕРАИ, общая сумма целевых отчислений на российский спорт в 2024 году составила около 33 млрд руб. Но в ближайшее время контроль над букмекерскими отчислениями перейдет к создаваемому Российскому спортивному фонду. Он будет находиться в ведении министра спорта РФ и главы Олимпийского комитета страны Михаила Дегтярева.

Александр Петров