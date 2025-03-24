Гонконгский арбитраж подвел итоги 2024 года

В 2024 году загруженность Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC) стала рекордной: арбитраж обработал 503 новых дела, в том числе 352 арбитражных разбирательства, 143 спора о доменных именах и 8 заявлений о назначении посредников. Среди споров лидировали коммерческие (14,5%), дела по сделкам о продаже товаров (13,9%) и корпоративные конфликты (13,6%). Общая сумма исков достигла почти $13,6 млрд, средняя сумма спора — около $48,1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

В делах участвовали стороны из 53 юрисдикций, причем в 76,4% всех арбитражей и в 86,1% управляемых арбитражей хотя бы одна из сторон не происходила из Гонконга. Почти 15% всех поступивших арбитражных дел не имели связей со сторонами из Азии. Лидирующие позиции по числу представленных сторон помимо Гонконга и материкового Китая занимают Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Сингапур, США, ОАЭ, Южная Корея, Маршалловы Острова и Филиппины.

Для большинства дел (97,1%) местом проведения арбитража был выбран Гонконг, в остальных случаях чаще всего предпочитали Лондон и Дубай. Применимым правом в большинстве случаев было право Гонконга, английское и китайское, но встречалось также немецкое, российское и швейцарское. В общей сложности в арбитражных разбирательствах применялось 15 различных регулирующих законов. В 2024 году английский язык преобладал в управляемых HKIAC арбитражах (79,3%), за ним следуют китайский (15,9%) и совместное использование английского и китайского (4,3%).

За 2024 год HKIAC произвел 199 назначений арбитров. При этом 34,7% назначений пришлись на женщин-арбитров, а 36,7% — на арбитров, ранее не назначавшихся HKIAC в течение последних трех лет. HKIAC также утвердил 220 арбитров, назначенных непосредственно сторонами или соарбитрами. Сами арбитры происходили из разных стран, в том числе из Гонконга (159), Англии (109), Австралии (34), КНР (36), Сингапура (35), России (7) и других юрисдикций.

Диана Лисунова