ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества с NFC-клонами карт

Мошенники начали использовать новую схему с использованием NFC-клонов банковских карт. Схема сочетает социальную инженерию и усовершенствованные шпионские программы, что позволяет злоумышленникам обходить традиционные меры защиты. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



Злоумышленники в роли сотрудников банка или других крупных компаний звонят жертвам под предлогом установить программу для обновления приложения –– шпионского ПО, варианта известной вредоносной программы NFCGate, которая позволяет удаленно управлять смартфонами и создавать виртуальные клоны карт.

Отмечается, что в новой схеме основной модуль программы устанавливается на устройство жертвы. А после отправки средств на «безопасный счет» через банкомат, деньги переводятся на клон карты мошенника, а не на настоящий счет. Далее злоумышленники переносят похищенные средства на свои счета в разных банках.

Вице-президент ВТБ и начальник управления защиты корпоративных интересов Дмитрий Ревякин отметил, что новая схема затрудняет идентификацию таких платежей для антифрод-систем. «Если раньше банки учили клиентов никому никогда не сообщать коды безопасности, то теперь не переходить по ссылкам в смс, мессенджерах, электронной почте и не устанавливать никаких приложений, кроме как из официальных источников с сайтов компаний и магазинов ПО», — добавил Дмитрий Ревякин.

Снежана Стодольская