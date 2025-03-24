Путин поддержал Кондратьева в желании переизбраться на пост главы Кубани

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава Кубани, чьи полномочия истекают в сентябре текущего года, попросил господина Путина о поддержке на предстоящих выборах. Глава государства поддержал переизбрание господина Кондратьева на пост губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Вениамин Кондратьев

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Вениамин Кондратьев

Фото: пресс-служба президента РФ

«Для того чтобы понять, что является наиболее важным, нужно, конечно, с людьми напрямую общаться. Вы это делаете, знаю, но особенно в предвыборный период нужно больше прямых контактов, с тем чтобы на следующий период более четко выстроить приоритеты и понимать, чего люди ждут и чего будут ждать от руководства края, для того чтобы их вопросы, проблемы решались как можно быстрее и как можно качественнее»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин также подчеркнул, что Краснодарский край развивается, и пожелал Вениамину Кондратьеву удачи на выборах в сентябре. Кроме того, президент поручил главе Кубани внимательно относиться к экологической ситуации в связи с активным строительством отелей в регионе.

По итогам февраля 2025 года губернатор Краснодарского края занял четвертое место по количеству упоминаний в Telegram-каналах среди глав российских регионов.

Крупные избирательные кампании в 2025 году запланированы в 39 из 89 субъектов РФ. Как минимум в 17 регионах пройдут прямые выборы губернаторов, в 11 — депутатов заксобраний, в 4 — депутатов Госдумы. Кроме того, жители сразу 22 административных центров будут избирать новые созывы городских советов.

О встречах Владимира Путина с главами регионов — в материале «Ъ» «Губернаторы движутся к выборам».