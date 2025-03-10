Губернатор Кубани занял четвертое место в рейтинге упоминаемости глав регионов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев занял четвертое место по количеству упоминаний в Telegram-каналах среди глав российских регионов по итогам февраля 2025 года. По данным аналитического центра «Г.У.Р.У.», глава региона фигурировал более чем в 16,7 тыс. публикаций, а также возглавил рейтинг среди губернаторов Южного федерального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Основными темами, связанными с именем Кондратьева, стали атаки беспилотников на территорию региона, ликвидация последствий разлива мазута в Анапе, вручение юбилейных медалей ветеранам и открытие международной строительной выставки «ЮгБилд» в Краснодаре.

Личный Telegram-канал губернатора вошел в федеральный топ-25, набрав 56,2 тыс. упоминаний. Чаще всего среди топовых федеральных Telegram-каналов его цитировали «РИА Новости», «Раньше всех. Ну почти», Mash.

Вячеслав Рыжков