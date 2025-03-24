В Москве уволили полицейского, написавшего трек под названием «МВД — не мое»

В Москве уволили сотрудника МВД из-за публикации нецензурной песни собственного сочинения под названием «МВД — не мое». Полицейский пытался оспорить решение в суде, но там приказ об увольнении признали законным. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как пишет агентство, речь идет о сотруднике, который с 2017 года работал в одном из отделов при метрополитене. На страницах во «ВКонтакте» под именами Витя Белый и Витя Громов он выкладывал рэп-треки. Внимание сотрудников отдела безопасности ведомства привлекла песня «МВД — не мое». Она, в частности, содержит такую строчку: «Я все равно так и не смог ротному подчиняться, зато филонить на работе мог так виртуозно, что мониторинг не осилили в погонах звезды. МВД — не мое».

Со службы мужчину уволили в марте 2024 года, посчитав трек «проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел». Суд отклонил просьбу полицейского о восстановлении на работе.

Полина Мотызлевская