Администрацию Белорецкого района временно возглавил Азат Хакимов

Временно исполняющим обязанности главы администрации Белорецкого района назначен Азат Хакимов — бывший первый заместитель главы администрации Октябрьского района Уфы.

Соответствующее решение единогласно приняли депутаты Белорецкого райсовета, прекратившие полномочия Зульфии Галияновой. При этом госпожа Галиянова осталась на посту первого заместителя главы администрации.

С февраля 2020 года администрацию Белорецкого района возглавлял экс-министр молодежной политики и спорта Башкирии Андрей Иванюта. В сентябре 2024 года новый созыв совета переназначил его на новый срок, однако в начале 2025 года господин Иванюта объявил о своей отставке. 23 марта он написал в соцсетях, что не намерен возвращаться на государственную службу, а хочет посвятить себя организации спортивных мероприятий и туризму.

По информации пресс-службы районной администрации, Азат Хакимов родился в 1983 году в Абзелиловском районе. В 2006 году окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Работал в ООО «БашРЭС», также занимал различные должности в органах местного самоуправления Уфимского и Иглинского районов, где курировал транспорт, ЖКХ и строительство. В частности, с 2019 по 2020 год был начальником МКУ «Управление жизнеобеспечения» Уфимского района. С 2023 года был первым заместителем главы администрации Октябрьского района.

Конкурс на пост главы администрации Белорецкого района назначен на 18 апреля.

Идэль Гумеров